Grammy para Caetano e Bethânia é justiça histórica

Duda Fortes / Agencia RBS

Os filhos de Dona Canô merecem. Consagrados vencedores do Grammy 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Global neste domingo (1º), em Los Angeles, nos Estados Unidos, Caetano Veloso e Maria Bethânia protagonizaram, em 2025, um dos mais belos momentos da MPB, ao percorrer o Brasil cantando juntos em estádios lotados.

Os irmãos passaram inclusive pela Arena do Grêmio, em Porto Alegre, onde emocionaram 38 mil pessoas em uma apresentação superlativa.

Foi um show memorável, que percorreu uma dezena de capitais brasileiras alcançando mais de meio milhão de espectadores. E o mais bonito: celebrando a beleza da vida, da arte, da palavra cantada e da poesia.

Foi o registro dessa turnê que resultou na conquista do Grammy, feito histórico para a música popular brasileira no mundo.