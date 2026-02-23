Gestor cultural gaúcho recebe medalha Grand Vermeil, a mais alta honraria de Paris: "Feliz e emocionado"

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.
Emilio Kalil acaba de fazer história. O comissário-geral da temporada cultural do Brasil na França em 2025 recebeu, da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, a Medalha Grand Vermeil, a mais prestigiosa honraria concedida pela capital francesa — para se ter uma noção, Pelé também recebeu a mesma distinção, nos anos 1970.
Gestor cultural e diretor-superintendente da Fundação Iberê, o bajeense é o primeiro gaúcho a conquistar a medalha. Em seu discurso de entrega do prêmio, na última quarta-feira (18), a prefeita se referiu a Kalil como uma "lenda", por orquestrar uma grande temporada cultural brasileira na França.
— Estou muito feliz e emocionado com o reconhecimento ao trabalho da Temporada Brasil-França 2025, que lotou bibliotecas, teatros e espaços públicos em pleno verão europeu, como o 9º Food Temple, festival que reúne os amantes da boa comida brasileira no famoso Carreau du Temple. Entre os chefs convidados, três são gaúchos: Marcelo Schambeck, do Capincho, Vico Crocco e a estrela Michelin Roberta Sudbrack — destaca Kalil.
Durante o intercâmbio cultural, foram mais de 300 eventos em 57 cidades francesas, destacando o Brasil por meio da arte, da fotografia, do teatro, da dança, de shows, da gastronomia, entre outras áreas do conhecimento. As atividades celebraram os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países.