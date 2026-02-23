Gestor cultural gaúcho recebe medalha Grand Vermeil, a mais alta honraria de Paris: "Feliz e emocionado"

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Emilio Kalil acaba de fazer história. O comissário-geral da temporada cultural do Brasil na França em 2025 recebeu, da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, a Medalha Grand Vermeil, a mais prestigiosa honraria concedida pela capital francesa — para se ter uma noção, Pelé também recebeu a mesma distinção, nos anos 1970.

Gestor cultural e diretor-superintendente da Fundação Iberê, o bajeense é o primeiro gaúcho a conquistar a medalha. Em seu discurso de entrega do prêmio, na última quarta-feira (18), a prefeita se referiu a Kalil como uma "lenda", por orquestrar uma grande temporada cultural brasileira na França.

— Estou muito feliz e emocionado com o reconhecimento ao trabalho da Temporada Brasil-França 2025, que lotou bibliotecas, teatros e espaços públicos em pleno verão europeu, como o 9º Food Temple, festival que reúne os amantes da boa comida brasileira no famoso Carreau du Temple. Entre os chefs convidados, três são gaúchos: Marcelo Schambeck, do Capincho, Vico Crocco e a estrela Michelin Roberta Sudbrack — destaca Kalil.