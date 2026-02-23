Galeria a céu aberto: píer da Usina do Gasômetro reúne 120 fotografias para visitação gratuita

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Em sua 8ª edição, o Street Expo Photo, uma das maiores exposições fotográfica a céu aberto do Brasil, teve a sua programação prorrogada até dia 10 de março, no píer da Usina do Gasômetro (Avenida Presidente João Goulart, 551), no centro de Porto Alegre.

A idealização do projeto é de Marcos Monteiro, que assina a curadoria ao lado do paulista Marcos Varanda, que também está sendo homenageado nesta edição. No total, a coletiva reúne trabalhos de 80 fotógrafos de várias regiões do país, entre amadores e profissionais, buscando representar a diversidade da fotografia contemporânea.

Em 2026, a Street Expo Photo apresenta 120 fotografias em grandes formatos, distribuídas em 20 painéis, no Píer da Usina do Gasômetro, que se torna uma grande galeria a céu aberto.

Durante a visita, que é totalmente gratuita e aberta 24 horas por dia, o público pode conferir trabalhos de importantes nomes da cena fotográfica. Entre os presentes, nomes como Walter Firmo, Érico Hiller, Gabriela Biló, Márcio Vasconcelos, Maria Eugênia Nabuco, Marina Bandeira Klink, Megumi Jr, Nathan Carvalho, Ricardo Takamura e Tina Gomes, entre outros.

Vale pontuar que o evento costumava ocorrer na Galeria Escadaria — criada em 2021, no viaduto da Avenida Borges de Medeiros —, mas mudou de local em virtude das obras de restauração do espaço. Desde então, passou a ocupar um dos principais cartões postais da capital gaúcha, de frente para o Guaíba

Em 2024, a exposição recebeu cerca de 30 mil visitantes durante 90 dias de exibição. A expectativa da organização é que, neste ano, a mostra supere este público.