"Foi coisa de Deus": quem é a costureira de Xangri-lá que ajustou o figurino de Anitta no Planeta Atlântida

Aos 75 anos, já aposentada, mas ainda "costurando para fora", em Xangri-lá, Ana Beatriz Silva não imaginava que seu trabalho a levaria ao Planeta Atlântida. Muito menos, que seria contratada por Anitta. Pois aconteceu.
— Foi coisa de Deus — diz dona Bia, que é evangélica até debaixo d'água.
Foi mesmo. Ela conta que, na pandemia, sua filha criou um perfil no Facebook para que ela pudesse vender máscaras. Foi por ali que a equipe da estrela chegou à profissional.
— Uma pessoa da produção entrou em contato comigo para saber se a minha mãe poderia prestar serviço para eles no Planeta. Eu quase não acreditei, até achei que fosse trote — conta Renata Milara, orgulhosa da mãe.
Foi a filhota que deixou Dona Bia, toda faceira, na frente do portão do Planeta. Também foi ela que buscou a costureira no fim da noite (sempre com a máquina de costura portátil a tiracolo e todos os apetrechos necessários).
Dona Bia adorou.
— Fiquei das 17h à meia-noite à disposição. Fiz ajustes numa peça que estava um pouco frouxa (Dona Bia costurou um elástico da bota da cantora para garantir que não caísse durante o show). Não cheguei a ver a Anitta, mas foi uma experiência muito legal, coisa de Deus mesmo — diz a costureira.
Renata explica que, antes de levar a mãe ao Planeta, pediu a ela para que não opinasse sobre as roupas de Anitta (diminutas demais aos olhos de uma senhora religiosa). Deu tudo certo. Dona Bia fez amigos e foi muito bem tratada:
— Todos foram atenciosos e educados com ela. Foi incrível.
A costureira mora no bairro Figueirinha e, caso você precise de uma boa profissional, ela se coloca à disposição. O contato está no perfil “Ana Beatriz Costuras”, no Facebook.