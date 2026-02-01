Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Ela ficou orgulhosa
"Foi coisa de Deus": quem é a costureira de Xangri-lá que ajustou o figurino de Anitta no Planeta Atlântida

Aos 75 anos, dona Bia foi localizada pela equipe da estrela pop por meio do Facebook

Juliana Bublitz

