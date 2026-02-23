Espetáculo "Bonecos de Pau" celebra 15 anos com apresentações gratuitas no Estado; confira a programação

O grupo A Divina Comédia inicia na próxima semana a turnê em comemoração aos 15 anos do espetáculo Bonecos de Pau. Entre fevereiro e março, a peça será apresentada gratuitamente em cinco cidades do Estado (confira abaixo).

O espetáculo, com nove esquetes mudas e 16 bonecos artesanais manipulados por varas e fios, nasceu após quatro anos de pesquisa do idealizador Marcelo Tcheli.

Essa técnica de teatro de bonecos tem origem siciliana e depois originou também as marionetes e os fantoches. No Brasil, há tradições próprias como os bonecos de mamulengo, em Pernambuco.

— É um resgate dessa forma de manipulação e de toda essa carga histórica, como se assistisse a um espetáculo daquela época — conta o criador do espetáculo.

Por 20 anos, Marcelo fez teatro de caixa no Brique da Redenção. Eram pequenas apresentações, de até 2 minutos, para apenas uma pessoa. Com o objetivo de alcançar mais pessoas, ele passou a investigar novas técnicas e criou o Bonecos de Pau, com sua esposa Elisângela Zavalik.

— A gente manteve essa tradição. Todos eles têm uma expressão e carranca, que os antigos bonequeiros diziam que era para espantar os espíritos ruins que tivessem na plateia.

Com o espetáculo, Tcheli já viajou pelo Brasil e por outros países como México e Tunísia.

Programação

Maquiné

27 de fevereiro , 15h – Ponto de Cultura Amó (Linha Cachoeira, 2.100)

, 15h – Ponto de Cultura Amó (Linha Cachoeira, 2.100) 28 de fevereiro , 15h – Aldeia Tekoa Ka’aguy Porã (Estrada RS 484)

, 15h – Aldeia Tekoa Ka’aguy Porã (Estrada RS 484) 19 de março, 15h – Escola Estadual Quilombola de Ensino Médio Santa Teresinha (RS 407, Km 0 – Distrito de Morro Alto)

Capão da Canoa

5 de março , 10h – Skate Park de Capão da Canoa (Rua General Osório, 963 – Praça Marcelo “Azul” Siqueira)

, 10h – Skate Park de Capão da Canoa (Rua General Osório, 963 – Praça Marcelo “Azul” Siqueira) 5 de março, 15h – Casa de Cultura Érico Veríssimo (Av. Flávio Boianovsky, 787, Centro)

Osório

17 de março , 9h – APAE Osório (Rodovia BR-101 – KM 99 - Encosta da Serra)

, 9h – APAE Osório (Rodovia BR-101 – KM 99 - Encosta da Serra) 17 de março, 15h – Praça das Carretas (Rua Manoel Marques da Rosa, Centro)

Canoas

27 de março , 15h – Associação Pestalozzi de Canoas (Av. Guilherme Schell, 6206)

, 15h – Associação Pestalozzi de Canoas (Av. Guilherme Schell, 6206) 28 de março, 16h – Praça da Dona Mocinha (Esquina da Rua Júlio de Castilhos com a Rua Lajeado, Bairro Niterói)

Porto Alegre

29 de março, 11h e 14h – Brique da Redenção (em frente aos banheiros)