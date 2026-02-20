Escritora mexicana Sylvia Aguilar Zéleny vem a Porto Alegre para bate-papo gratuito

A convite do Instituto Cervantes, a escritora mexicana Sylvia Aguilar Zéleny vem a Porto Alegre no dia 22 de março participar de encontro gratuito no Food Hall Country, no Bourbon Shopping Country.
A conversa será conduzida pela jornalista e também escritora Fê Pandolfi, idealizadora de um dos clubes de leitura mais ativos da cidade.
O bate-papo será das 18h às 20h, seguido de sessão de autógrafos (leia os detalhes no fim do texto).
Sobre a autora
Sylvia nasceu em 1973, na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Sua escrita carrega o "estado permanente de travessia", ora em espanhol, ora em inglês, misturando gêneros e dissolvendo limites entre ficção, memória e investigação pessoal.
Em O livro de Aisha, ela conta a história de Patrícia, a irmã aventureira que partiu para a Europa em busca do mundo, retornando anos depois transformada em outra pessoa: Aisha.
Convertida ao islamismo, casada, devota, ela parece determinada a apagar o que foi. O gesto não é apenas religioso ou afetivo: é também um apagamento de memória.
Sylvia, então, passa a investigar não apenas quem a irmã se tornou, mas quem ela mesma é diante desse vazio. O resultado é um livro que não oferece conclusões fáceis, mas revela as fissuras entre identidade, pertencimento e silêncio.
Serviço
- O quê: Clube do Livro FêPandolfi e Food Hall Country apresentam evento Identidade e Escrita: uma conversa com a escritora mexicana Sylvia Aguilar Zéleny, com mediação de Fê Pandolfi
- Data: 22 de março (domingo)
- Bate-papo: das 18h às 20h
- Sessão de autógrafos: das 20h às 20h30min
- Local: Food Hall Country — Bourbon Shopping Country Endereço: Av. Túlio de Rose, 80 — Porto Alegre
- Entrada: gratuita