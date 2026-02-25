Enaltecendo o seu potencial turístico, Rio Grande do Sul participa de missão em Portugal

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Ruínas de São Miguel das Missões é uma das atrações turísticas do Rio Grande do Sul. Vinicius Araujo/Acervo Setur / Divulgação

Que o Rio Grande do Sul tem um potencial turístico enorme todos nós, gaúchos, já sabemos. Agora, representantes do Estado estão em Portugal para levar a palavra das nossas riquezas para os europeus e, assim, atrair novos visitantes.

A comitiva da Secretaria de Turismo participa da Better Tourism Lisbon (BTL) Travel Market 2026, que começou nesta quarta-feira (25) e vai até 1º de março. A missão é apresentar ao mercado português um destino que é diferente daquela imagem convencional do Brasil, que é tido como país de sol e praia.

A ideia é mostrar que, na região Sul, o viajante encontra vinhedos premiados, os maiores cânions verdes das Américas, o único Patrimônio Cultural da Humanidade no sul do país — as Ruínas de São Miguel das Missões — e uma gastronomia única.

— O mercado português é prioritário para nós, tanto pela conexão histórica e cultural quanto pela conectividade aérea direta com Lisboa. Participar da feira nos permite fortalecer relacionamento com operadores, ampliar oportunidades de negócios e posicionar o Estado como um destino completo — destaca o secretário de Turismo, Ronaldo Santini, que está na missão.

O Brasil já é o principal destino de longa distância dos portugueses, à frente do Caribe. Em 2025, 273.483 turistas portugueses visitaram o país — crescimento de 25,2% em relação ao ano anterior. A companhia aérea TAP opera voo direto Lisboa–Porto Alegre (10h50min), atualmente com três frequências semanais, ampliadas para quatro a partir do verão europeu de 2026.

O dado é expressivo: 79,9% dos portugueses que visitam o Rio Grande do Sul chegam pela TAP. Quem escolhe o estado planeja a viagem com cerca de 77 dias de antecedência e permanece, em média, 18 dias — tempo de sobra para explorar um destino diverso e envolvente.

A participação na BTL ocorre em um momento estratégico do calendário turístico europeu. No fim do inverno, os europeus iniciam a escolha dos destinos para as viagens de meio do ano — a alta temporada do turismo no continente.