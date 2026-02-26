Cultura gaúcha a bordo: Cisne Branco oferecerá experiência tradicionalista

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Cisne Branco terá nova atração: a "Bailanta Sobre as Águas". Luciana Valente / Divulgação

Vai dar para ouvir o grito do sapucay lá no meio do Guaíba. Isto porque a cultura do Rio Grande do Sul vai começar a avançar sobre as águas a partir do dia 22 de março. Na data, o barco Cisne Branco passará a oferecer o passeio Bailanta Sobre as Águas.

O evento ocorrerá mensalmente, sempre em um domingo, das 17h às 20h. A proposta busca oferecer uma vivência regular da cultura gaúcha, voltada tanto para turistas quanto para o público local, em um formato diferente e fora dos tradicionais CTGs.

O projeto é uma parceria do Cisne Branco com o grupo Alma Gaudéria, que será responsável por conduzir musicalmente a bailanta com um repertório que valoriza a tradição, a identidade e a alegria da música gaúcha.

Assim, enquanto o barco navega pelo Guaíba, o público será convidado a dançar, confraternizar e vivenciar a cultura do Rio Grande do Sul em um cenário sempre deslumbrante: o do nosso inigualável pôr do sol.

— É uma forma de valorizar a nossa identidade em um ambiente acolhedor, acessível e encantador. Existe uma procura por experiências culturais regulares que fujam do formato tradicional. Levar a bailanta para dentro do Guaíba, com música ao vivo, paisagem e atmosfera descontraída, é uma maneira de inovar sem perder a essência da cultura gaúcha — destaca Adriane Hilbig, diretora do Cisne Branco.

Para acessar o barco, o gaudério ou a gaudéria precisa ir até a Avenida Mauá, número 1050, no Centro Histórico, e entrar pelo Cais do Porto, no armazém B3. Os ingressos partem de R$ 100 por pessoa, em primeiro lote, e podem ser adquiridos pelo site barcocisnebranco.com.br.

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