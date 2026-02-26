Colecionador preserva em casa parte do acervo de locadora emblemática de Porto Alegre

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Marcelo Morandini em suas poltronas de cinema. Renan Mattos / Agencia RBS

O fechamento da icônica locadora E o Vídeo Levou, em 2022, foi um baque para uma legião de cinéfilos de Porto Alegre, que ainda tinham no local um dos poucos espaços para o contato com a mídia física de filmes — e, também, com a nostalgia.

Um dos fãs do local, porém, não quis se despedir totalmente daquele universo e resgatou uma parte dele para ter consigo para sempre. Trata-se do designer e produtor audiovisual Marcelo Morandini, 45 anos.

Colecionador desde criança — quando ganhou as suas duas primeiras fitas VHS, de Máquina Mortífera 3 e O Turista Acidental —, ele foi sendo abduzido pelo universo do cinema, muito por incentivo do pai, Aimoré Morandini, falecido há cinco anos. Por isso, na infância, passava horas entre os corredores da E o Vídeo Levou, incentivado pelo pai, Aimoré Morandini.

— O Álvaro (Bertani, proprietário) disse que me faria um preço bom, mas eu teria que levar todo o acervo que ainda tinha na locadora. Eram seis mil filmes, entre DVDs e fitas. Tinham várias coisas que eu não teria interesse, mas pensei: "Puxa, é a locadora que eu frequentava desde pequeno". Então, comprei. Olhar para a minha prateleira e ver os filmes que estavam lá me traz lembranças boas. Tanto é que nem tirei as etiquetas das capas. Deixo tudo ali, com o nome da E o Vídeo Levou — conta Marcelo.

O problema é que tantos filmes assim — entre DVDs e VHS — ocupam um espaço considerável. E o seu apartamento, apesar de confortável, não tem o tamanho de uma grande locadora. Assim, o colecionador precisou ser criativo. Removeu todos os títulos do lote de DVDs dos estojos, mantendo apenas as capas e o discos, colocando-os em saquinhos e em caixas organizadoras. Fica mais fácil para armazenar. Já as fitas, ficam em outro imóvel, pois não coube no apartamento.

Agora, espera o momento em que vai se mudar para um lugar maior e, assim, poder exibir as mídias físicas da locadora em prateleiras, tal qual faz com os seus outros filmes e itens de colecionador. Entre produções audiovisuais, bonecos, revistas, pôsteres e CDs, deve passar de 20 mil itens.

— Se eu vendesse a minha coleção, certamente conseguiria comprar o imóvel maior que eu preciso, justamente, para acomodar bem a minha coleção (risos) — brinca Marcelo, que mobiliou o seu apartamento diversos móveis com compartimentos embutidos para acomodar os seus amados pertences.

Itens raros

Além de boa parte do acervo da E o Vídeo Levou, o colecionador tem, em sua casa, exemplos de boa parte da história do audiovisual. Desde filmes gravados em Super 8, passando por 16mm e 35mm, como também mídias que pouco fizeram sucesso, como o D-VHS, o LaserDisc, o HD DVD e o MiniDisc — e com equipamentos para reproduzir alguns destes itens raros. E os seus filmes preferidos, como Titanic e Pulp Fiction, acumula em diversos formatos.

Assistir aos longas, por sinal, é um ponto quase tão importante quanto o próprio colecionismo para Marcelo. Tanto é que o designer comprou duas poltronas de um cinema que estava fechando na pandemia, um projetor e uma tela retrátil. Instalou tudo em sua sala. Ali, vive a experiência do cinema em casa — inclusive, também comprou algumas placas do extinto Guion Center.

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— O meu sonho é ter um lugar onde eu pudesse acomodar tudo de uma forma que as pessoas pudessem ver essa coleção, tipo um museu, com as mídias, os pôsteres, os equipamentos de reprodução. Um lugar em que fosse possível assistir e curtir essa coleção, apresentar para as gerações mais novas essas histórias da mídia física — projeta Marcelo.