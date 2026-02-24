Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

O ano promete
Notícia

Beethoven, Mahler, Lupicínio, Missões e divas do pop: Ospa divulga a sua temporada artística de 2026

Serão cerca de 40 concertos ao longo do ano, mesclando apresentações grandiosas, complexas e, também, populares; novamente, a orquestra contará com participações de renome mundial

Carlos Redel

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