Beethoven, Mahler, Lupicínio, Missões e divas do pop: Ospa divulga a sua temporada artística de 2026

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Ospa terá um ano cheio de atividades, com grandes concertos e, também, apresentações mais populares. Vinícius Angeli / Divulgação

Os próximos meses serão cheios para quem ama música clássica. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) preparou, para a sua temporada de 2026, cerca de 40 apresentações, sendo que várias delas contarão com a participação do Coro Sinfônico da Ospa, bem como de diversos convidados nacionais e, também, estrangeiros.

Será o primeiro ano em que o maestro Manfredo Schmiedt, que assumiu como diretor artístico da Ospa em novembro de 2024, teve um ciclo completo para pensar na construção da temporada. E a sua visão fica em evidência na programação: equilíbrio entre a sofisticação do repertório erudito com a leveza de apresentações mais populares.

O anúncio oficial das apresentações ocorreu na noite desta terça-feira (24), em evento na Casa da Ospa. E, entre os destaques (confira os principais abaixo), de acordo com Manfredo, estão grandes obras mundiais, como a Sinfonia nº 2, de Gustav Mahler, a Requiem, de Giuseppe Verdi, e a Sinfonia n° 9, de Ludwig van Beethoven.

— Também teremos obras inovadoras, não no sentido de que elas foram escritas agora, mas que a Ospa faz tempo que não apresenta ou nunca apresentou. Por exemplo, Prometeu: O Poema do Fogo, de (Alexander) Scriabin, que utiliza uma relação entre as alturas dos sons e das cores. Então, para a execução, vamos ter toda uma iluminação especial — antecipa o diretor artístico.

A apresentação de abertura da temporada artística da Ospa ocorre em 6 de março, a partir das 20h, na Casa da Ospa (Avenida Borges de Medeiros, 1501 - Praia de Belas), em Porto Alegre. Sob a regência de Manfredo e com a pianista ucraniana Valentina Lisitsa como solista, a apresentação navegará nas obras de Beethoven, Sergei Prokofiev e Alexandr Borodin. Os ingressos, porém, estão esgotados.

Convidados

Assim como a pianista ucraniana, outros grandes nomes da música de concerto estarão presentes na temporada da Ospa, seja como regentes ou como solistas. Alguns dos convidados são o quinteto de metais American Brass Quintet, dos Estados Unidos; a maestrina Zoe Zeniodi, da Grécia; o pianista franco-georgiano Guigla Katsarava, o violinista Édua Zádory, da Hungria.

Também estão confirmados na temporada os maestros José María Moreno, da Espanha; Alejandra Urrutia, do Chile; Tatiana Pérez-Hernández, da Colômbia; e Yusuke Kimoto, do Japão. Ou seja, a diversidade de talentos e de culturas será a tônica deste ano na orquestra.

— Com esse pessoal, vamos realizar algumas das obras que eu particularmente sou muito fã. E elas foram muito pedidas pelo público, como também pela própria orquestra — diz maestro.

Maestro Manfredo Schmiedt é o diretor artístico da Ospa desde novembro de 2024. Vinícius Angeli / Divulgação

O popular tem espaço

Se em 2026 o Estado celebra os 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis, a Ospa também entrará nas comemorações, entregando, em 13 de março, uma apresentação cheia de história e de convidados para lá de especiais, que vão cantar e emocionar: Família Ortaça, Lucio Yanel, Neto Fagundes, Ernesto Fagundes, Shana Müller, Érlon Péricles, Patrício Maicá, Laura Guarany, Lincon Ramos e Angelo Franco.

— A gente tenta fazer esse mix, dar esse tempero para as coisas. O concerto dos 400 anos das Missões, por exemplo, é uma homenagem à nossa terra. E, em junho, teremos as Divas do Pop Rock, com sucessos que vão de Beyoncé a Adele, interpretados por vozes como a de Laura Dalmás. Queremos mostrar que a orquestra é para todos — diz o maestro Manfredo.

Dentro desta proposta, haverá, em outubro, uma celebração à memória de um dos grandes gênios da música brasileira: o gaúcho Lupicínio Rodrigues. Para a homenagem, estarão presentes as solistas Andréa Cavalheiro e Glau Barros, com narração de Álvaro RosaCosta e regência de Arthur Barbosa.

No mês das crianças, a orquestra vai apresentar a ópera O Menino Maluquinho, inspirada na obra do genial Ziraldo, com a proposta de aproximar as crianças e os jovens deste tipo de arte. Além de ofertar os espetáculos por preços acessíveis, a Ospa também contará com concertos gratuitos.

— A Paixão Segundo São João, de (Johann Sebastian) Bach, será um dos gratuitos. Vamos levar essa obra magnífica para Porto Alegre e, também, para Novo Hamburgo. Com ela, além de outros, vamos cumprir a nossa missão de democratizar o acesso ao nosso trabalho — finaliza Manfredo.

A programação completa do ano está disponível no site da Ospa. Já os ingressos para os três primeiros meses de concertos poderão ser adquiridos, pela plataforma Sympla, a partir desta quinta-feira (26).

Confira destaques da temporada:

Concerto de Abertura da Temporada 2026

06/03 - Casa da Ospa às 20h

Ludwig van Beethoven: Sinfonia nº 5 em dó menor, op. 67; Sergei Prokofiev: Concerto para Piano nº 3 em Dó Maior, op. 26; Alexandr Borodin: Danças Polovetsianas (ópera Príncipe Igor); Coro Sinfônico da Ospa

Sinfonia nº 5 em dó menor, op. 67; Concerto para Piano nº 3 em Dó Maior, op. 26; Danças Polovetsianas (ópera Príncipe Igor); Coro Sinfônico da Ospa Solista: Valentina Lisitsa (Piano)

Valentina Lisitsa (Piano) Regente: Manfredo Schmiedt

400 Anos das Missões

13/03 - Casa da Ospa às 20h

Obras de: Mário Amaral, Pedro Ortaça, Jayme Caetano Braun, Sérgio Rojas, Noel Guarany, Mauro Moraes, Cenair Maicá, Luiz Carlos Borges, Julio Numhauser, Antônio Augusto Ferreira, Gilberto Monteiro.

Mário Amaral, Pedro Ortaça, Jayme Caetano Braun, Sérgio Rojas, Noel Guarany, Mauro Moraes, Cenair Maicá, Luiz Carlos Borges, Julio Numhauser, Antônio Augusto Ferreira, Gilberto Monteiro. Solistas (voz): Família Ortaça, Lucio Yanel, Neto Fagundes, Ernesto Fagundes, Shana Müller, Érlon Péricles, Patrício Maicá, Laura Guarany, Lincon Ramos e Angelo Franco.

Família Ortaça, Lucio Yanel, Neto Fagundes, Ernesto Fagundes, Shana Müller, Érlon Péricles, Patrício Maicá, Laura Guarany, Lincon Ramos e Angelo Franco. Participação especial: Miguel Tejera e Guilherme Castilhos.

Paixão Segundo São João, de Johann Sebastian Bach

15/05 - Igreja da Reconciliação (Porto Alegre) às 19h30min

(Porto Alegre) às 19h30min 16/05 - Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Novo Hamburgo) às 18h

(Novo Hamburgo) às 18h Johann Sebastian Bach: A Paixão Segundo São João, BWV 245

A Paixão Segundo São João, BWV 245 Solistas: Tenor: Jabez Lima (Evangelista); Baixo: Ricardo Barpp (Jesus); Baixo: Norbert Steidl (Pilatos); Soprano: Maria Carla Pino; Mezzo-soprano: Carol Braga

Tenor: Jabez Lima (Evangelista); Baixo: Ricardo Barpp (Jesus); Baixo: Norbert Steidl (Pilatos); Soprano: Maria Carla Pino; Mezzo-soprano: Carol Braga Coro Sinfônico da Ospa

Regente: Diego Schuck Biasibetti

Divas do Pop Rock

27/06 e 28/06 – Casa da Ospa às 17h

Programa: sucessos de Whitney Houston, Adele, Beyoncé, Lady Gaga, entre outras.

sucessos de Whitney Houston, Adele, Beyoncé, Lady Gaga, entre outras. Solistas: Paola Delazzeri, Laura Dalmás, Rafaela Pfeifer

Paola Delazzeri, Laura Dalmás, Rafaela Pfeifer Regente: Manfredo Schmiedt

Prometeu e os Planetas

18/07 - Casa da Ospa às 17h

Alexander Scriabin: Sinfonia nº 5, Op. 60 – Prometeu, o poema do fogo; Gustav Holst: Os Planetas

Sinfonia nº 5, Op. 60 – Prometeu, o poema do fogo; Os Planetas Solista: Guigla Katsarava (Piano)

Guigla Katsarava (Piano) Coro Sinfônico da Ospa

Regente: Manfredo Schmiedt

Ressurreição

15/08 - Casa da Ospa às 17h

Gustav Mahler: Sinfonia nº 2, Ressurreição

Sinfonia nº 2, Ressurreição Solistas: Manuela Korossy (Soprano) e Edineia Oliveira (Mezzo-soprano)

Manuela Korossy (Soprano) e Edineia Oliveira (Mezzo-soprano) Coro Sinfônico da Ospa e convidados

Regente: Manfredo Schmiedt

Requiem

12/09 e 13/09 - Casa da Ospa às 17h

Giuseppe Verdi: Messa da Requiem

Messa da Requiem Solistas: Marly Montoni (Soprano), Luciana Bueno (Mezzo-soprano), Lazlo Bonilla (Tenor), Lício Bruno (Barítono)

Coro Sinfônico da Ospa e convidados

Regente: Manfredo Schmiedt

Lupi Vive

09/10 - Casa da Ospa às 20h

Programa: sucessos de Lupicínio Rodrigues, incluindo "Felicidade", "Vingança", "Nervos de Aço" e "Se Acaso Você Chegasse".

sucessos de Lupicínio Rodrigues, incluindo "Felicidade", "Vingança", "Nervos de Aço" e "Se Acaso Você Chegasse". Solistas: Andréa Cavalheiro e Glau Barros

Andréa Cavalheiro e Glau Barros Narrador: Álvaro RosaCosta

Álvaro RosaCosta Regente: Arthur Barbosa

O Menino Maluquinho (espetáculo especial de Dia das Crianças)

17/10 e 18/10 - Casa da Ospa às 17h

Ernani Aguiar: O Menino Maluquinho - Divertimento em um ato

O Menino Maluquinho - Divertimento em um ato Solistas: a definir

a definir Coros da Ospa (Infantojuvenil, Jovem e Sinfônico) e Show Musical Anchieta

(Infantojuvenil, Jovem e Sinfônico) e Regente: Manfredo Schmiedt

Concerto de Natal