Beethoven, Mahler, Lupicínio, Missões e divas do pop: Ospa divulga a sua temporada artística de 2026

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.
Os próximos meses serão cheios para quem ama música clássica. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) preparou, para a sua temporada de 2026, cerca de 40 apresentações, sendo que várias delas contarão com a participação do Coro Sinfônico da Ospa, bem como de diversos convidados nacionais e, também, estrangeiros.
Será o primeiro ano em que o maestro Manfredo Schmiedt, que assumiu como diretor artístico da Ospa em novembro de 2024, teve um ciclo completo para pensar na construção da temporada. E a sua visão fica em evidência na programação: equilíbrio entre a sofisticação do repertório erudito com a leveza de apresentações mais populares.
O anúncio oficial das apresentações ocorreu na noite desta terça-feira (24), em evento na Casa da Ospa. E, entre os destaques (confira os principais abaixo), de acordo com Manfredo, estão grandes obras mundiais, como a Sinfonia nº 2, de Gustav Mahler, a Requiem, de Giuseppe Verdi, e a Sinfonia n° 9, de Ludwig van Beethoven.
— Também teremos obras inovadoras, não no sentido de que elas foram escritas agora, mas que a Ospa faz tempo que não apresenta ou nunca apresentou. Por exemplo, Prometeu: O Poema do Fogo, de (Alexander) Scriabin, que utiliza uma relação entre as alturas dos sons e das cores. Então, para a execução, vamos ter toda uma iluminação especial — antecipa o diretor artístico.
A apresentação de abertura da temporada artística da Ospa ocorre em 6 de março, a partir das 20h, na Casa da Ospa (Avenida Borges de Medeiros, 1501 - Praia de Belas), em Porto Alegre. Sob a regência de Manfredo e com a pianista ucraniana Valentina Lisitsa como solista, a apresentação navegará nas obras de Beethoven, Sergei Prokofiev e Alexandr Borodin. Os ingressos, porém, estão esgotados.
Convidados
Assim como a pianista ucraniana, outros grandes nomes da música de concerto estarão presentes na temporada da Ospa, seja como regentes ou como solistas. Alguns dos convidados são o quinteto de metais American Brass Quintet, dos Estados Unidos; a maestrina Zoe Zeniodi, da Grécia; o pianista franco-georgiano Guigla Katsarava, o violinista Édua Zádory, da Hungria.
Também estão confirmados na temporada os maestros José María Moreno, da Espanha; Alejandra Urrutia, do Chile; Tatiana Pérez-Hernández, da Colômbia; e Yusuke Kimoto, do Japão. Ou seja, a diversidade de talentos e de culturas será a tônica deste ano na orquestra.
— Com esse pessoal, vamos realizar algumas das obras que eu particularmente sou muito fã. E elas foram muito pedidas pelo público, como também pela própria orquestra — diz maestro.
O popular tem espaço
Se em 2026 o Estado celebra os 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis, a Ospa também entrará nas comemorações, entregando, em 13 de março, uma apresentação cheia de história e de convidados para lá de especiais, que vão cantar e emocionar: Família Ortaça, Lucio Yanel, Neto Fagundes, Ernesto Fagundes, Shana Müller, Érlon Péricles, Patrício Maicá, Laura Guarany, Lincon Ramos e Angelo Franco.
— A gente tenta fazer esse mix, dar esse tempero para as coisas. O concerto dos 400 anos das Missões, por exemplo, é uma homenagem à nossa terra. E, em junho, teremos as Divas do Pop Rock, com sucessos que vão de Beyoncé a Adele, interpretados por vozes como a de Laura Dalmás. Queremos mostrar que a orquestra é para todos — diz o maestro Manfredo.
Dentro desta proposta, haverá, em outubro, uma celebração à memória de um dos grandes gênios da música brasileira: o gaúcho Lupicínio Rodrigues. Para a homenagem, estarão presentes as solistas Andréa Cavalheiro e Glau Barros, com narração de Álvaro RosaCosta e regência de Arthur Barbosa.
No mês das crianças, a orquestra vai apresentar a ópera O Menino Maluquinho, inspirada na obra do genial Ziraldo, com a proposta de aproximar as crianças e os jovens deste tipo de arte. Além de ofertar os espetáculos por preços acessíveis, a Ospa também contará com concertos gratuitos.
— A Paixão Segundo São João, de (Johann Sebastian) Bach, será um dos gratuitos. Vamos levar essa obra magnífica para Porto Alegre e, também, para Novo Hamburgo. Com ela, além de outros, vamos cumprir a nossa missão de democratizar o acesso ao nosso trabalho — finaliza Manfredo.
A programação completa do ano está disponível no site da Ospa. Já os ingressos para os três primeiros meses de concertos poderão ser adquiridos, pela plataforma Sympla, a partir desta quinta-feira (26).
Confira destaques da temporada:
Concerto de Abertura da Temporada 2026
- 06/03 - Casa da Ospa às 20h
- Ludwig van Beethoven: Sinfonia nº 5 em dó menor, op. 67; Sergei Prokofiev: Concerto para Piano nº 3 em Dó Maior, op. 26; Alexandr Borodin: Danças Polovetsianas (ópera Príncipe Igor); Coro Sinfônico da Ospa
- Solista: Valentina Lisitsa (Piano)
- Regente: Manfredo Schmiedt
400 Anos das Missões
- 13/03 - Casa da Ospa às 20h
- Obras de: Mário Amaral, Pedro Ortaça, Jayme Caetano Braun, Sérgio Rojas, Noel Guarany, Mauro Moraes, Cenair Maicá, Luiz Carlos Borges, Julio Numhauser, Antônio Augusto Ferreira, Gilberto Monteiro.
- Solistas (voz): Família Ortaça, Lucio Yanel, Neto Fagundes, Ernesto Fagundes, Shana Müller, Érlon Péricles, Patrício Maicá, Laura Guarany, Lincon Ramos e Angelo Franco.
- Participação especial: Miguel Tejera e Guilherme Castilhos.
Paixão Segundo São João, de Johann Sebastian Bach
- 15/05 - Igreja da Reconciliação (Porto Alegre) às 19h30min
- 16/05 - Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Novo Hamburgo) às 18h
- Johann Sebastian Bach: A Paixão Segundo São João, BWV 245
- Solistas: Tenor: Jabez Lima (Evangelista); Baixo: Ricardo Barpp (Jesus); Baixo: Norbert Steidl (Pilatos); Soprano: Maria Carla Pino; Mezzo-soprano: Carol Braga
- Coro Sinfônico da Ospa
- Regente: Diego Schuck Biasibetti
Divas do Pop Rock
- 27/06 e 28/06 – Casa da Ospa às 17h
- Programa: sucessos de Whitney Houston, Adele, Beyoncé, Lady Gaga, entre outras.
- Solistas: Paola Delazzeri, Laura Dalmás, Rafaela Pfeifer
- Regente: Manfredo Schmiedt
Prometeu e os Planetas
- 18/07 - Casa da Ospa às 17h
- Alexander Scriabin: Sinfonia nº 5, Op. 60 – Prometeu, o poema do fogo; Gustav Holst: Os Planetas
- Solista: Guigla Katsarava (Piano)
- Coro Sinfônico da Ospa
- Regente: Manfredo Schmiedt
Ressurreição
- 15/08 - Casa da Ospa às 17h
- Gustav Mahler: Sinfonia nº 2, Ressurreição
- Solistas: Manuela Korossy (Soprano) e Edineia Oliveira (Mezzo-soprano)
- Coro Sinfônico da Ospa e convidados
- Regente: Manfredo Schmiedt
Requiem
- 12/09 e 13/09 - Casa da Ospa às 17h
- Giuseppe Verdi: Messa da Requiem
- Solistas: Marly Montoni (Soprano), Luciana Bueno (Mezzo-soprano), Lazlo Bonilla (Tenor), Lício Bruno (Barítono)
- Coro Sinfônico da Ospa e convidados
- Regente: Manfredo Schmiedt
Lupi Vive
- 09/10 - Casa da Ospa às 20h
- Programa: sucessos de Lupicínio Rodrigues, incluindo "Felicidade", "Vingança", "Nervos de Aço" e "Se Acaso Você Chegasse".
- Solistas: Andréa Cavalheiro e Glau Barros
- Narrador: Álvaro RosaCosta
- Regente: Arthur Barbosa
O Menino Maluquinho (espetáculo especial de Dia das Crianças)
- 17/10 e 18/10 - Casa da Ospa às 17h
- Ernani Aguiar: O Menino Maluquinho - Divertimento em um ato
- Solistas: a definir
- Coros da Ospa (Infantojuvenil, Jovem e Sinfônico) e Show Musical Anchieta
- Regente: Manfredo Schmiedt
Concerto de Natal
- 19/12 - Casa da Ospa às 17h
- John Rutter: Glória; Ludwig van Beethoven: Sinfonia Nº 9 em ré menor, "Coral"
- Solistas: Elisa Machado (Soprano), Ana Lúcia Benedetti (Mezzo-soprano), Giovanni Marquezeli (Tenor), Andrey Mira (Baixo-barítono)
- Coro Sinfônico da Ospa e Convidados
- Regente: Manfredo Schmiedt