Ailton Krenak participará de lançamento de projeto focado em artes indígenas em Porto Alegre

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Ailton Krenak é membro da Academia Brasileira de Letras e estará em Porto Alegre em março. Ana Dias / Divulgação

Ailton Krenak estará em Porto Alegre, no dia 9 de março, a partir das 19h. O escritor e ambientalista integrará o evento presencial de lançamento de Nhexyrõ: Artes Indígenas em Rede, projeto que conta com o podcast homônimo e, também, o curso Ayvu é Fala e é Amor Também, com aulas da língua e cultura Mbya Guarani.

O encontro será no Salão de Atos da Universidade (Avenida Paulo Gama, 110 – Campus Centro). A mediação será do docente da Faculdade de Educação Bruno Ferreira e contará com a participação especial da liderança indígena Cacica Iracema Kaingang e Santiago Franco, cacique guarani.

Na ocasião, Krenak, que é membro da Academia Brasileira de Letras, deve abordar o papel da arte indígena como força política, cultural e simbólica na construção de alianças e futuros compartilhados. Além disso, o ambientalista deve gravar uma aula destinada à formação de agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural Climática, iniciativa do Napead - Produção Multimídia para Educação da Ufrgs.

Cada pessoa poderá retirar até dois bilhetes, sem necessidade de apresentação do cartão Ufrgs, sendo que a distribuição dos ingressos ocorrerá nos dias 3 e 4 de março, das 9h às 17h, enquanto houver disponibilidade. O acesso ao Salão de Atos será realizado por ordem de chegada.

As comunidades indígenas Tekoa Anhentegua, Tekoa Jata'i, Retomada Gahré e Werakaninhka estarão presentes no evento com a exposição para valorização da produção de arte e artesanato no saguão do Salão de Atos da Ufrgs.

A atividade tem entrada gratuita, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, entregue no dia do evento. A arrecadação será destinada à aldeia Tekoa Anhentengua, no bairro Lomba do Pinheiro. Haverá reserva de assentos para as pessoas que se autodeclararem indígenas no momento da retirada dos tickets.

A cerimônia terá interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e transmissão ao vivo pelo canal da Ufrgs TV e Nhexyrõ no YouTube. A aula inaugural contará também com audiodescrição, que é um recurso de acessibilidade que consiste na descrição de elementos visuais para pessoas com deficiência visual.

Confira os locais de distribuição de ingressos (3 e 4 de março, das 9h às 17h):