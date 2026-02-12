12 horas para conhecer 12 cervejas artesanais em 12 bares da Capital

Em abril, o 4º Distrito de Porto Alegre vai receber mais uma edição do The Twelve Beers, evento que organiza uma rota de 12 bares, com 12 cervejas artesanais para serem conhecidas em 12 horas.

Na Capital, esta será a quinta edição. A venda de ingressos começa nesta terça-feira (24) pelo site. Idealizado pelo paulista residente em Curitiba Haroldo Rocha, o tour ocorre em outros Estados desde 2016.

A proposta não é ser uma procissão única dos entusiastas da fermentação, mas múltiplas experiências possíveis no leque de bares do evento, explica o idealizador. Por isso, os participantes recebem um kit com caneco, mapa e 12 tickets que serão trocados pelas cervejas.

Apesar do nome, a iniciativa não se restringe às 12 horas. Na sexta-feira será um aquecimento, com a entrega dos kits. No sábado, é quando os participantes colocam o pé na rua e a mão nos canecos para circular pela curadoria e provar as cervejas. Já no domingo, tem um chorinho com os "heróis da ressaca".

Cada grupo pode montar a ordem que quiser para provar as bebidas e conhecer os locais. É no caminho que as amizades surgem, conta Haroldo:

— A galera não faz sozinha. Mesmo quem vai sozinho, acha uma turma. Em Porto Alegre tem um grupo que se conheceu na primeira edição e ainda é amigo, de fazer viagem juntos.

História do evento

A curadoria dos bares é feita pelo próprio Haroldo, um apaixonado por experimentar e compartilhar novas cervejas artesanais. Desde que decidiu dar exemplo para o filho e abandonar refrigerantes, em 2016, ele começou a explorar o universo das fermentações. Foi daí que surgiu o The Twelve Beers, que organiza em parceria com a sócia e a esposa Marinês Almeida.

— A ideia é baseada no filme inglês Heróis de Ressaca em que cinco amigos fazem a Golden Mile para tomar uma pint (cerca de 473 mililitros) em cada bar — explica o publicitário.

Segundo ele, o 4º Distrito foi uma escolha natural, pela efervescência e por abrigar cervejarias locais. A seleção dos bares em Porto Alegre reúne alguns já parceiros da iniciativa e outras novidades. Os nomes, porém, ainda são segredo.

— O trajeto é surpresa, é para descobrir com o mapa. Faz parte da brincadeira — comenta ele. — O cara compra o ingresso sabendo que vai se divertir, mas não sabe onde.

Este ano ainda terá mais 11 edições em São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, além de uma internacional na Califórnia. Em todas, o processo de seleção envolve um grande sacrifício para Haroldo: hospedar-se na cidade para conhecer bares, cervejarias e histórias.

— Eu adoro conversar com o cervejeiro, conhecer a receita. Tem experimentações que ele só mostra para os amigos, e o Twelve foi feito para isso. Hoje eu tenho uma geladeira em casa só de cerveja artesanal. Algumas até fora da validade — comenta.

Serviço:

O que : The Twelve Beers

: The Twelve Beers Quando : Entre 10 e 12 de abril

: Entre 10 e 12 de abril Onde : 4º Distrito de Porto Alegre

: 4º Distrito de Porto Alegre Ingressos: R$ 397, em até 6x no cartão, pelo site.