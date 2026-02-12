Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

The Twelve Beers
Notícia

12 horas para conhecer 12 cervejas artesanais em 12 bares da Capital

Evento em abril deve reunir centenas de pessoas no 4º Distrito; venda de ingressos começa nesta terça-feira (24)

Guilherme Freling*

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