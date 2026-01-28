Porto Alegre vai ganhar seis novos murais gigantes e multicoloridos

Porto Alegre vai ganhar mais seis murais gigantes e multicoloridos.

Primeiro grande evento de muralismo e arte pública da Capital, o Festival Olhe pra Cima terá ações entre janeiro e março, em diferentes pontos da cidade.

Já são 14 obras no Centro Histórico, na Cidade Baixa e no bairro Sarandi, somando mais de 8 mil metros quadros de intervenções artísticas desde 2021, quando tudo começou.

É arte urbana na veia, que transforma empenas e paredões sem graça em museus à céu aberto. Vale muito, inclusive como novo atrativo turístico.

Os artistas convidados deste ano são Aline Bispo, Apolo Torres, Gordo Muswieck, Lídia Brancher, Renan Santos e a chilena Jocelyn Burgos, primeira participante internacional da série (leia abaixo mais detalhes sobre os artistas e onde irão pintar).

Além dos grandes painéis, o festival fará uma nova intervenção coletiva no bairro Sarandi (leia mais abaixo), uma das regiões mais afetadas pela enchente de 2024.

Como diz Vinicius Amorim, criador e curador do projeto, as pinturas ressignificam a maneira como nos relacionamos com a cidade e também com a arte. Olhe para cima!

Já começou

Com financiamento do Pró-Cultura RS, patrocínio de Tintas Renner by PPG e Budweiser e apoio de Elev Energy Drink, o festival já começou as pinturas das seis intervenções artísticas, começando por Gordo Muswiek, que ocupará a fachada na Avenida Independência.

Cada mural leva em torno de 20 dias para ser pintado, dependendo de questões como clima e complexidade de cada desenho.

Serão mais de 1,3 mil litros de tintas e vernizes no total. Em torno de 60 profissionais estão envolvidos no projeto, entre artistas, assistentes, produtores, técnicos, engenheiros e bombeiros, entre outros.

Convocatória

Nas edições de 2021 e 2022, o Festival Olhe pra Cima realizou duas ações sociais: as pinturas de murais no Território Ilhota e na fachada da Casa de Acolhimento Mulheres Mirabal.

Em 2024, foi a vez do bairro Sarandi, um dos mais atingidos pela enchente daquele ano, a receber uma intervenção artística coletiva assinada por 10 artistas junto do Coletivo Abrigo.

A parceria se repete desta vez, com convocatória de artistas no site do evento a partir do final de janeiro.

O festival selecionará 10 artistas que receberão cachê de R$1,2 mil e desenvolverão uma obra conjunta que integrará o tour.

Aline Bispo

Aline será uma das "sensações" da edição 2026. Daisy Serena / Divulgação

Ilustradora da coluna de Djamila Ribeiro na Folha e da capa de livros como Torto Arado (e de toda a trilogia lançada pelo badalado escritor Itamar Vieira Junior), Aline Bispo deixará sua marca em um mural na Avenida Borges de Medeiros, nº 1.121, no centro de Porto Alegre.

Saiba mais sobre os demais artistas e onde vão pintar

Apolo Torres

A obra será na Avenida Loureiro da Silva, 1960 - Cidade Baixa

Nascido em 1986 em Diadema (SP), vive em São Paulo. É graduado em Desenho Industrial na Universidade Mackenzie, em São Paulo (2008), estudou pintura e processos criativos na School of Visual Arts, em Nova York (2013). Com exposições individuais no Brasil, Itália e Estados Unidos, e participações em festivais e exposições coletivas em diversos países, Apolo é um expoente do muralismo contemporâneo brasileiro.

Gordo Muswieck

A obra será na Avenida Independência, 56 - Independência

Fernando Muswieck, o Gordo17, nascido em 1987, conheceu a arte do graffiti em 2001. Formado em Artes Visuais, começou a trabalhar com o conceito de "se espalhar", saindo da parede para os mais diferentes tipos de superfícies e materiais.

Hoje tem seu próprio espaço de arte em Pelotas e conta com trabalhos espalhados pelo Brasil, Uruguai e Estados Unidos, onde foi executar uma pintura na nova sede da FIBA (Federação Internacional de Basquete) em Miami.

Jocelyn Burgos

A obra será na Avenida Otávio Rocha, 280 - Centro

Jocelyn Burgos nasceu no Estado de Lota (Chile), em 1993. É arquiteta, artista e arte educadora. Atualmente reside entre as cidades de Concepción (Chile) e São Paulo (Brasil).

Trabalha como muralista contemporânea desde 2010 e sua motivação é pintar murais em espaços públicos, porque pode interagir diretamente com a comunidade.

Lídia Brancher

A obra será na Rua Jerônimo Coelho, 59 - Centro

Lídia Brancher é artista visual, designer e ilustradora. Sua trajetória transita entre o graffiti, as artes gráficas e o design digital, articulando uma produção que une pesquisa poética e atuação profissional em diferentes campos da imagem. Iniciou sua relação com a arte urbana em 2005.

Em paralelo, Lídia expandiu seu repertório técnico e poético, experimentando diferentes linguagens como a xilogravura, litografia, colagem e serigrafia.

Renan Santos

A obra será na Avenida Cristóvão Colombo, 200 - Floresta

Renan Santos nasceu em Canoas, em 1984. Ilustrador autodidata, estudou arquitetura e decidiu mudar sua trajetória para fazer o que realmente gostava – desenhar. Do desenho para a gravura em metal, da gravura para a pintura. Hoje, trabalha nos três segmentos.

Já expôs obras na Galeria Hatos em Tóquio, na Galeria Hellion em Portland e em Paris, na galeria Artistik Rezo.