O segredo de João Gomes

João Gomes, de Pernambuco para o RS. Duda Fortes / Agencia RBS

Ao ver e ouvir João Gomes no palco principal do Planeta Atlântida, na noite desta sexta-feira (30), entendi por que o Roberto Carlos fez questão de tê-lo em seu tradicional show de fim de ano, em Gramado. João Fernando Gomes Valério, a sensação do momento, a voz do ano, é uma joia da música regional brasileira.

Assisti ao show ao lado de Neto Fagundes, que me puxou pela manga da camiseta para dizer o seguinte:

— É a força do regionalismo. O Brasil é lindo.

Ele estava certo. Com seu chapéu e as sandálias de couro, João encantou o público de um jeito único.

Foi do "piseiro" (vertente moderna do forró que ele ajudou a popularizar) a versões (tão incríveis quanto inesperadas) de clássicos da banda Kid Abelha, entoando "Como eu quero" e "Nada por mim" (se Paula Toller estivesse na Saba, teria vibrado).

João e seu chapéu de couro. Nani ArtClub.

João é daquele tipo de artista que parece ter se tornado minoria no show business: simples e humilde. Zero arrogância, zero empáfia. Ele não quer ser o "gostosão", o "machão", nada disso. É de outra cepa.