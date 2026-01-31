O segredo de João Gomes

Ao ver e ouvir João Gomes no palco principal do Planeta Atlântida, na noite desta sexta-feira (30), entendi por que o Roberto Carlos fez questão de tê-lo em seu tradicional show de fim de ano, em Gramado. João Fernando Gomes Valério, a sensação do momento, a voz do ano, é uma joia da música regional brasileira.
Assisti ao show ao lado de Neto Fagundes, que me puxou pela manga da camiseta para dizer o seguinte:
— É a força do regionalismo. O Brasil é lindo.
Ele estava certo. Com seu chapéu e as sandálias de couro, João encantou o público de um jeito único.
Foi do "piseiro" (vertente moderna do forró que ele ajudou a popularizar) a versões (tão incríveis quanto inesperadas) de clássicos da banda Kid Abelha, entoando "Como eu quero" e "Nada por mim" (se Paula Toller estivesse na Saba, teria vibrado).
João é daquele tipo de artista que parece ter se tornado minoria no show business: simples e humilde. Zero arrogância, zero empáfia. Ele não quer ser o "gostosão", o "machão", nada disso. É de outra cepa.
Dá para ver que ele aproveita cada minuto do sonho de quem veio de Serrita, no interior de Pernambuco, e jamais imaginou chegar ao maior festival de música do sul do Brasil. Na noite de sexta, o Sul abraçou o Nordeste. Que bom.