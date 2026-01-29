O incrível restaurante de alta gastronomia que abriu em Pinto Bandeira unindo Chile e RS

A terra dos melhores espumantes do Brasil, Pinto Bandeira, na Serra, ganhou um novo restaurante de alta gastronomia: o Terroir 1979, na vinícola Família Geisse. Estive lá a convite da Wine Locals, provei o menu e pretendo voltar.

Durante a visita, Rodrigo Geisse, filho do fundador (o chileno Mario Geisse, prestes a completar 80 anos), contou um pouco da história do novo espaço.

O local foi criado junto a um casarão centenário, que levou quatro anos para ser restaurado.

Por si só, ele já vale a visita - é um charme, unindo rusticidade com arquitetura moderna e uma baita vista para um lago e um parreiral.

O conceito gastronômico por trás do empreendimento tem tudo a ver com o lugar. A ideia, segundo Rodrigo, é valorizar a origem da família e a região que a turma adotou como lar.

Para isso, a vinícola chamou o chef Vágner Paim, que trabalhou por seis anos com Rodrigo Bellora (cozinheiro “sensação” da Serra) e comandou, até pouco tempo, o Elã, em Bento Gonçalves. Paim recebeu a missão de criar um menu fechado, que juntasse sabores e ingredientes chilenos e gaúchos.

O cardápio (que será atualizado de tempos em tempos) é fixo e absolutamente delicioso.

O chef Vágner Paim. Juliana Bublitz / Agencia RBS

A experiência começa com petiscos de boas-vindas (como bolinho de pinhão com guacamole) e segue com três entradas, incluindo o pastel de choclo (purê de milho com carne), ensinado pela matriarca da família, dona Maria Margarita Diaz Fernandez.

Na sequência, o primeiro prato é um risoto de vieiras com molho de coral (de dentro das conchas!).

E o segundo, é o “Lomo a lo pobre”, que de pobre não tem nada (é filé grelhado com trufa sapucay, do RS). Na sobremesa, pavlova com frutas locais (mirtilo, morango, pêssego), um desbunde.

Ainda tem a harmonização com vinhos e espumantes e, ao final, café especial e chá com brotos de erva-mate. É cultura, beleza e comida boa num só lugar.

Serviço

Quando?

De sexta a domingo no almoço (a partir das 12h40min)

Onde?

Dentro da vinícola Família Geisse, na Linha Jansen, zona rural de Pinto Bandeira

Valores

Menu completo, com harmonização, sai por R$ 395 por pessoa (veja os detalhes em wine-locals.com). Sem harmonização, R$ 296

Estacionamento

Tem no local e é gratuito

Pipaparade

A arte na Família Geisse. Juliana Bublitz / Agencia RBS

Na Geisse, também tem Pipapare, com um trabalho do artista Caru Brandi.

Chamada "O Perlage ", a obra brinca com as bolhas da espumante.