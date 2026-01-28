Médico gaúcho passa marca de 10 mil citações na literatura mundial por pesquisas sobre câncer de mama

Dr. José Luiz Pedrini formou-se na Universidade Federal de Pelotas em 1973. Júlio Cordeiro / Agencia RBS

Médico gaúcho e pesquisador do câncer de mama, o mastologista José Luiz Pedrini bateu uma marca digna de destaque.

Diretor do Instituto de Medicina, Pesquisa e Desenvolvimento do Hospital Conceição, em Porto Alegre, o diretor da Sociedade Brasileira de Mastologia atingiu 10.080 citações na literatura mundial, segundo o portal ResearchGate.

Dr. Pedrini tem publicações em revistas de grande impacto científico, como New England Journal of Medicine, Nature e The Lancet, algumas das mais badaladas do ramo.

Natural de Porto Alegre, ele cursou medicina em 1973, na Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e fez residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital Conceição.

Também especializou-se em medicina do trabalho em 1976, e em mastologia, em 1996, área em que vem ganhando destaque pela dedicação, empenho e melhorias voltadas ao atendimento de qualidade na prevenção, tratamento e diagnóstico precoce da doença em mulheres de todas as idades. Foi um dos fundadores do Serviço de Mama dos hospitais Conceição e Ernesto Dornelles.