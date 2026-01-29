Maestro da Ospa Jovem fará temporada musical na Flórida

Além de regente, Arthur é um exímio violinista e compositor. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O inquieto e criativo regente da Ospa Jovem, Arthur Barbosa, está de malas prontas para uma temporada nos EUA.

O maestro vai a Tallahassee, na Flórida, como compositor convidado, para uma residência artística de 11 a 23 de fevereiro.

Arthur fará ensaios, dará palestras e concertos durante intensa programação dedicada à criação musical brasileira contemporânea.

Haverá inclusive estreias mundiais de obras dele e da violinista santa-mariense Paloma Pitaya (que tocou na orquestra de Marisa Monte recentemente em Porto Alegre).

Junto de Arthur, estará o regente gaúcho Guilherme Leal Rodrigues, doutorando em Regência Orquestral na Florida State University e diretor musical da Tallahassee Youth Orchestras.

Os concertos

12 de fevereiro, Oppermann Concert Hall: a University Philharmonic apresenta a estreia americana de “Variações em Busca de um Tema de Matos Rodríguez”, de Arthur Barbosa.

22 de fevereiro, Ruby Diamond Concert Hall: a Tallahassee Youth Orchestra realiza o concerto “Brazil in Sound – Tropical Imaginations”, dedicado à música brasileira com estreias mundiais de Paloma Pitaya, Bianca D’avila e Arthur Barbosa.

Ele cupa também o cargo de regente da OSPA jovem desde 2014. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Mais sobre Arthur Barbosa

Violinista de formação, compositor e regente, Arthur Barbosa é envolvido com a música desde seus 10 anos de idade e é violinista da Ospa desde 1998.

Ocupa também o cargo de regente da Ospa jovem desde 2014. Natural de Fortaleza (CE), já morou na Argentina e no Chile, além de João Pessoa e Campinas.

Suas obras têm sido executadas em mais de 20 países, incluindo oito estreias mundiais fora do Brasil. Ele também é compositor residente em vários festivais internacionais desde 2003.

Em 2015 e 2016, Arthur compôs a bancada de música da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC).

Tem atuado como regente em países como Espanha, França, Chile, Argentina, Estados Unidos, Alemanha além do Brasil.

Desde 2022 é o regente principal do Encontro Nacional de Orquestras Juvenis, em Concepción (Chile).