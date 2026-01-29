Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Talento
Notícia

Maestro da Ospa Jovem fará temporada musical na Flórida

Arthur Barbosa  vai a Tallahassee, na Flórida, como compositor convidado, para uma residência artística de 11 a 23 de fevereiro

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS