Festival de Música de Pelotas lança cápsula do tempo para ser aberta em 2032

Mensagens podem ser deixadas junto ao Mercado Público de Pelotas. Paulo Rossi / Divulgação

Pela primeira vez em sua história, o Festival Internacional Sesc de Música de Pelotas lançou a ideia de uma cápsula do tempo.

A ação convida alunos, professores, moradores e visitantes a registrar lembranças, impressões e emoções vividas durante o evento.

Os depoimentos serão guardados e só voltarão a ser revelados na 20ª edição, prevista para 2032.

A intenção, com isso, é preservar a memória do festival, uma baita iniciativa cultural, com 115 apresentações gratuitas até 30 de janeiro.

As mensagens estão sendo recolhidas ao lado do Mercado Público e em pontos como o Theatro Guarany e a Praia do Laranjal, durante as apresentações.