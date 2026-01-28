Festival de Música de Pelotas lança cápsula do tempo para ser aberta em 2032

Pela primeira vez em sua história, o Festival Internacional Sesc de Música de Pelotas lançou a ideia de uma cápsula do tempo.
A ação convida alunos, professores, moradores e visitantes a registrar lembranças, impressões e emoções vividas durante o evento.
Os depoimentos serão guardados e só voltarão a ser revelados na 20ª edição, prevista para 2032.
A intenção, com isso, é preservar a memória do festival, uma baita iniciativa cultural, com 115 apresentações gratuitas até 30 de janeiro.
As mensagens estão sendo recolhidas ao lado do Mercado Público e em pontos como o Theatro Guarany e a Praia do Laranjal, durante as apresentações.
Ao final, serão reunidas em uma só cápsula, que ficará guardada e mantida em exposição no Sesc Pelotas até a abertura.