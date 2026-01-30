Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Como foi o evento-teste dos 30 anos do Planeta Atlântida

Ensaio deu mostras da grandiosidade do evento que teremos na Saba, em Xangri-lá, nesta sexta-feira (30) e no sábado (31)

