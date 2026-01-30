Como foi o evento-teste dos 30 anos do Planeta Atlântida

Evento-teste do Planeta Atlântida aconteceu nesta quinta-feira (29). Mateus Bruxel / Agencia RBS

Nem a chuvarada que despencou sobre o Rio Grande do Sul na tarde desta quinta-feira (29) foi páreo para a força do Planeta Atlântida. O evento-teste não só aconteceu como foi muito mais do que o nome diz.

Teve show dos gaúchos Vera Loca e Vitor Kley irradiando boas vibrações, teve a história de 30 anos do evento desfilando no telão (com cenas de shows emblemáticos, de Tim Maia a Mamonas Assassinas) e teve espetáculo de fogos brilhando no céu de Xangri-lá.

Os “borrachos y locos” da Vera levaram a potência do pop rock gaúcho ao palco principal. Golaço. Na sequência, Vitor carregou as tintas no lirismo e na intimidade de uma apresentação solo, apenas com “voz e violão”, e não faltou nada, acredite, sobrou talento.

Foi incrível, da mesma forma, observar de perto a capacidade de trabalho das equipes que cuidavam dos retoques finais, enquanto o ensaio transcorria. Máquinas concluíam a montagem das estruturas. A roda-gigante e a tirolesa cintilavam à espera da massa.

Se foi só um teste, imagine o que vem pela frente nesta sexta-feira (30) e no sábado (31).

A celebração das três décadas do maior festival de música do sul do Brasil promete e muito, pela presença de grandes artistas, pelo entretenimento em doses cavalares e pela chance de ver de perto um evento tão grandioso, tão nosso.