Com projeto no noroeste do RS, arquiteto é destaque em publicação nacional de arquitetura, design e paisagismo

Fernando Thunm é formado pela Unisinos e viveu em Barcelona. Claudio Fonseca / Divulgação

O arquiteto paisagista Fernando Thunm, de Porto Alegre, é o único gaúcho a brilhar na publicação anual do livro Oca, que reúne os melhores projetos em arquitetura, design e paisagismo do Brasil.

A publicação existe há 25 anos e é uma das mais tradicionais e respeitadas do setor. O novo volume apresenta projetos que refletem a forma atual de morar dos brasileiros (com tendências de comportamento e integração entre arquitetura e natureza).

Fernando se destacou por um projeto realizado em um imóvel no noroeste do Estado, em Frederico Westphalen (veja imagens abaixo).

O paisagismo envolve vegetação de grande porte (que precisou ser içada para o terreno) e espécies criteriosamente escolhidas, como oliveiras centenárias, jabuticabeira, buganvilea, cerejeira-do-japão e palmeiras tamareiras.