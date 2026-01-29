Com o público "na mão" em musical afiadíssimo, Mel Lisboa entrega tudo como Rita Lee

Mel Lisboa como Rita Lee: baita atuação. João Caldas / Divulgação

É mais do que uma peça. É um passeio pela trajetória da Música Popular Brasileira, uma homenagem a uma imensa artista e, mais do que tudo, uma grande história de amor. Rita Lee - Uma autobiografia musical é tudo isso e mais um pouco.

Na noite da última quarta-feira (28), no Teatro Fiergs, na Capital, assisti à estreia do espetáculo que desde 2025 roda o país, esgotando ingressos e encantando plateias. Não foi diferente na Porto Alegre de Mel Lisboa.

A filha do saudoso Bebeto Alves provou, uma vez mais, que “a fruta não cai longe do pé”, como dizem os Fagundes. Mimetizada na pele da eterna rainha do rock, Mel solta a voz, dança, atua e toca violão por duas horas que passam voando. Revela-se uma atriz madura e à vontade no palco — daquele tipo raro que tem o público na palma da mão.

Em certo momento do show, a gente até esquece que não é Rita quem está ali. Ou melhor: há a certeza de que, de alguma forma, ela está, sim. E certamente está sorrindo.

A performance fica ainda melhor pela qualidade do elenco e da banda (com todos os hits ao vivo!). Passam pelo tablado Gilberto Gil (vivido por Roquildes Junior), Ney Matogrosso (Fabiano Augusto), Raul Seixas (Gustavo Rezende), Gal Costa (Yael Pecarovich), uma arrebatadora Elis Regina (Flávia Strongolli) e a impagável Hebe Camargo (Debora Reis), que faz o público gargalhar em um dos pontos altos do roteiro.

Por ali também aparece a "dona Solange", diretora da Divisão de Censura da ditadura militar que ficou conhecida por tolher artistas em nome “da moral e dos bons costumes”.

A atriz interpreta Rita em diferentes fases da vida. João Caldas / Divulgação

Rita, como se sabe, foi a compositora mais censurada entre todos os autores de sua época. Nunca, afinal, uma cantora brasileira havia ousado retratar a mulher como ela mostrou: dona do próprio nariz e da sexualidade. Rita fez isso com maestria e abriu caminhos, com força e leveza na dose certa.

Tudo isso está lá. Há momentos de emoção e de riso frouxo e, claro, há muito rock’n’roll. Não é à toa que o musical vem empilhando prêmios. É impossível sair do teatro indiferente. É impossível não pensar em Rita, essa grande mulher que fez tanta gente feliz.

***

Dirigido por Márcio Macena e Débora Dubois, com roteiro e pesquisa do excelente Guilherme Samora (secretário e amigo pessoal de Rita) e direção musical de Marco França e Márcio Guimarães, o espetáculo tem mais duas sessões em Porto Alegre, nesta quinta (29) e na sexta-feira (30), às 20h30min, no Teatro Fiergs. Ingressos aqui.