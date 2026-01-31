Anitta, a hipnotizadora de multidões

Ela comandou o baile de favela no Planeta. Duda Fortes / Agencia RBS

Você pode não gostar da música dela, pode achá-la apelativa, detestar as letras, implicar com tudo nela — das incontáveis plásticas ao figurino diminuto. Mas há algo que não dá para negar sobre Anitta: é uma hipnotizadora de multidões.

Foi o que a estrela pop mostrou — e provou, uma vez mais — no placo principal do Planeta Atlântida, na noite da última sexta-feira (30). Eu estava lá e não consegui desviar os olhos dela.

Anitta assumiu a festa após quatro apresentações potentes, incluindo o regionalismo brasileiro raiz de João Gomes ao showzaço de Jota Quest (disparado, o melhor da noite).

Quando ela apareceu, Rogério Flausino havia acabado de levantar a placa do "sold out". Ingressos esgotados, Saba lotada, gente para todo lado, energia lá em cima.

Anitta não deixou por menos.

Veja bem: eu não sou da turma do funk, mas me dobrei ao show da cantora.