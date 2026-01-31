Anitta, a hipnotizadora de multidões

Você pode não gostar da música dela, pode achá-la apelativa, detestar as letras, implicar com tudo nela — das incontáveis plásticas ao figurino diminuto. Mas há algo que não dá para negar sobre Anitta: é uma hipnotizadora de multidões.
Foi o que a estrela pop mostrou — e provou, uma vez mais — no placo principal do Planeta Atlântida, na noite da última sexta-feira (30). Eu estava lá e não consegui desviar os olhos dela.
Anitta assumiu a festa após quatro apresentações potentes, incluindo o regionalismo brasileiro raiz de João Gomes ao showzaço de Jota Quest (disparado, o melhor da noite).
Quando ela apareceu, Rogério Flausino havia acabado de levantar a placa do "sold out". Ingressos esgotados, Saba lotada, gente para todo lado, energia lá em cima.
Anitta não deixou por menos.
Veja bem: eu não sou da turma do funk, mas me dobrei ao show da cantora.
Ela dançou como nunca e, ao lado de seus bailarinos, entregou alta performance e profissionalismo, com muita bunda, sim, senhor. E que bela bunda!