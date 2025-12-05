Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Zilah, Lupi e Piva: apresentação do Memória Popular homenageia grandes compositores de samba do RS

Encerrando a Semana Nacional do Samba, evento ocorre neste domingo, na Travessa dos Venezianos

