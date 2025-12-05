Zilah, Lupi e Piva: apresentação do Memória Popular homenageia grandes compositores de samba do RS

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Igorzinho Peres é o idealizador do Memória Popular. Gui Beck / Divulgação

Zilah Machado, Lupicínio Rodrigues e Túlio Piva, três dos maiores nomes do samba gaúcho, serão homenageados na apresentação do projeto Memória Popular, neste domingo (7), em Porto Alegre. A iniciativa tem como foco reverenciar essas grandes personalidades através de uma roda de samba que será realizada ao final da tarde na Travessa dos Venezianos, na Cidade Baixa. O show encerra a semana nacional do samba.

Dama do samba gaúcho, Zilah Machado, cantora e compositora, foi aparecer como percussionista em seu último trabalho, o álbum Ziriguidum. Foi este disco que lhe rendeu uma menção especial do Prêmio Açorianos de Música.

Lupi, como era conhecido Lupicínio Rodrigues, era o rei da "dor de cotovelo" e autor de grandes sucessos, como Se Acaso Você Chegasse. Piva marcou a história da música do Rio Grande do Sul e do país, onde foi consagrado pelo dedilhado único do violão influenciado por ritmos que foram do tango ao samba.

Para a homenagem, Rodrigo Piva, responsável por manter viva a memória e acervo do avô, Túlio Piva, será o primeiro a subir ao palco, onde passarão sucessos como Pandeiro de Prata, Bonito é o Samba, Tem que ter Mulata e Gente da Noite.

Na sequência, Gabo Maciel canta Se Acaso Você Chegasse, Torre de Babel, Ela Disse-me Assim, Felicidade e Nervos de Aço, composições de Lupi. A apresentação conta com a participação especial de Gelson Oliveira.

O encerramento será com o repertório que homenageia a afilhada de Lupi, Zilah Machado. A cantora Glau Barros apresenta as principais composições da sambista. A banda base é composta por Igorzinho Peres, Luis Arnado, Mário Martins, João Vicente, Giovanni Berti, Sabryna Pinheiro e Marquinhos Nunes.

O Memória Popular é uma roda de samba que reúne músicos para tocar e relembrar grandes nomes do gênero. O evento tem idealização de Igorzinho Peres, concepção e direção artística de Heloísa Peres, direção musical e arranjos de Luís Mauro Filho. A produção executiva é de Michelle Rodrigues.

Serviço