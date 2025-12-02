Vitório Gheno estreia exposição em Porto Alegre no alto dos seus 102 anos

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Vitório Gheno está lançando a sua mais nova exposição em Porto Alegre. Nádia Raupp / Divulgação

Aos 102 anos, Vitório Gheno segue pintando. Sem pensar em parar. Com uma trajetória artística de quase nove décadas, ele celebra a sua longevidade com uma nova exposição em Porto Alegre.

A mostra Gheno Sempre Pintando terá a sua abertura oficial, para convidados, no sábado (6), das 11h às 14h, na galeria Flâneur (Avenida Benjamin Constant, 1021).

A visitação para o público será do dia 8 até 19 de dezembro, das 14h às 18h, de segunda à sexta-feira. Interessados podem agendar visita pelo WhatsApp (51) 99999-5151. A entrada é franca.

A mostra reúne mais de 20 obras do artista nascido em Muçum, mas que adotou Porto Alegre como sua cidade, incluindo suas pinturas mais recentes e as últimas inserções de seu escasso acervo pessoal atual.

Além disso, o livro Gheno Artista Plástico, de autoria de Nádia Raupp Meucci, lançado em 2006, terá destaque na exposição.

Serviço