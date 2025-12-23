Vinícola gaúcha é a primeira do país a receber o prêmio "The Drinks Business Awards"

Deu Vale dos Vinhedos. A Casa Valduga, em Bento Gonçalves, acaba de se tornar a primeira vinícola do país a receber o prêmio The Drinks Business Awards, promovido pela revista britânica de mesmo nome. Golaço internacional.
O estupendo espumante 130 Blanc de Blanc (ícone da marca) e o Terroir Exclusivo Riesling Renano levaram ouro. Ao Terroir Chardonnay, coube a prata.
O resultado deixa a Valduga lado a lado com produtores mundiais consagrados, em um concurso reconhecido pelo alto nível técnico e pela exigência dos critérios de avaliação.
Está aí uma boa dica para o brinde da noite de Natal. Genuinamente gaúcho.
Ser a primeira vinícola brasileira premiada no The Drinks Business Awards mostra que o vinho brasileiro tem qualidade e identidade para competir no cenário internacional.
EDUARDO VALDUGA
Enólogo do Grupo Famiglia Valduga
Conheça os rótulos premiados
Casa Valduga 130 Brut Blanc De Blanc
Perfeito para harmonizar com pratos frios, peixes, carnes brancas, queijos jovens e massas com molhos leves, oferece excelente cremosidade e frescor. O buquê revela grande intensidade, com harmonia entre as notas frutadas e as finas nuances amanteigadas e de brioche.
Casa Valduga Terroir Exclusivo Riesling Renano
Com leveza, vivacidade e maciez, demonstra equilíbrio entre paladar e olfato. Fino e delicado, possui aromas que lembram frutas como o physalis e a goiaba, além de geleia de frutas de polpa branca, como maçã e pera. Apresenta também toques de ervas finas e chás, mostrando toda sua classe e elegância.
Casa Valduga Terroir Chardonnay
Com coloração amarelo palha, destaca equilíbrio e untuosidade, qualidade clássica dos bons Chardonnays. Tem final de boca persistente, com retrogosto que remete essencialmente às notas de abacaxi. No olfato, evidencia notas de frutas frescas como maçã e pera.
