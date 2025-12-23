Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Ouro britânico
Notícia

Vinícola gaúcha é a primeira do país a receber o prêmio "The Drinks Business Awards"

Casa Valduga conquistou ouro e prata em concurso britânico conhecido pelo alto nível técnico e pela exigência dos critérios de avaliação 

