Vai ter samba pré-Réveillon na Travessa dos Venezianos

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

O Pré-Réveillon do Puro Asthral chega em sua 12ª edição. Ricardo Stricher / Divulgação

No último domingo do ano (28), a Travessa dos Venezianos, na Cidade Baixa, será palco do Pré-Réveillon do Puro Asthral. O evento chega em sua 12ª edição, firmando-se no calendário cultural da cidade, reunindo música e ocupação democrática do espaço público.

Promovido pelo grupo Puro Asthral, o evento dá destaque para o samba, o pagode e as manifestações afro-brasileiras. Para isso, a atividade contará com a participação de Gabrielzinho de Irajá, simbolizando a conexão entre gerações, e de Pâmela Amaro, ampliando a diversidade artística e o protagonismo feminino na música popular.

As apresentações acontecem ao ar livre, reunindo moradores, frequentadores da Cidade Baixa e amantes da música popular. O objetivo é transformar a Travessa dos Venezianos em um grande ponto de encontro para celebração e despedida do ano que se encerra. Tudo isso, é claro, com muito samba.

Serviço: