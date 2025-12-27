Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

No último domingo
Notícia

Vai ter samba pré-Réveillon na Travessa dos Venezianos

Grupo Puro Asthral comemorará o encerramento de 2025 com participações especiais de Gabrielzinho de Irajá e Pâmela Amaro

Carlos Redel

