Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz lança o livro sobre histórias de grupos longevos do teatro brasileiro

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Grupo Galpão é uma das companhias que são celebradas no livro. Guto Muniz / Divulgação

O título é longo, mas as histórias que ele conta também são. O livro Por um Museu de Memórias da Cena - Incursões da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz em Acervos de Grupos Longevos do Teatro Brasileiro, escrito pelo professor doutor da UFRGS Clóvis Dias Massa e editado pelo selo Ói Nóis na Memória, será lançado na próxima quarta-feira (10), às 20h, na Terreira da Tribo.

A noite conta ainda com a abertura da exposição fotográfica Teatro, Tempo e Memória, com imagens que buscam fortalecer a memória do teatro de grupo brasileiro. A curadoria é da atuadora Tânia Farias e a mostra ficará aberta à visitação pública durante os meses de dezembro, fevereiro e março, de terça a sexta-feira, sempre das 14h às 18h.

Com quase 50 anos de existência, a gaúcha Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz percorreu sedes e espaços de memória de oito coletivos de teatro da região Sudeste: Tá na Rua (RJ), Teatro Oficina (SP), Grupo Galpão (MG), Sobrevento (SP), Cia Ensaio Aberto (RJ), Pombas Urbanas (SP), Engenho Teatral (SP) e Cia do Tijolo (SP). Esta última companhia trouxe consigo as memórias do grupo Vento Forte de Ilo Krugli (RJ-SP).

Para a criação da obra, foram realizadas longas entrevistas gravadas em vídeo e, depois, transformadas em livro por Clóvis. O objetivo é de gerar reflexão sobre a necessidade de uma política pública para preservar a memória da arte efêmera que é o teatro, mas com um recorte específico: o dos coletivos teatrais de ação continuada.

Serviço

Lançamento do livro Por um Museu de Memórias da Cena

Quando: quarta-feira (10), às 20h

quarta-feira (10), às 20h Onde: Terreira da Tribo (Avenida Pátria, 98 - bairro São Geraldo), em Porto Alegre

Terreira da Tribo (Avenida Pátria, 98 - bairro São Geraldo), em Porto Alegre Entrada franca

Abertura da exposição Teatro, Tempo e Memória