Santa Maria ganha "Rua do Lazer", destinada a pedestres e ciclistas

Santa Maria, na região central do Estado, ganhou a “Rua do Lazer”. Em fase de testes, a novidade foi inaugurada por pedestres e ciclistas no último domingo (14) e já virou sucesso.

Funciona assim: um trecho da Avenida Evandro Behr, conhecida como "Faixa Velha", no bairro Camobi, foi fechado ao trânsito pela prefeitura, para atividades esportivas, de convivência e de diversão.

O projeto piloto foi testado das 6h às 11h, com o objetivo incentivar a ocupação do espaço público com segurança. Deu certo: famílias inteiras compareceram, além de atletas amadores e profissionais.

É uma baita ideia, que leva em conta uma tendência mundial, cada vez mais em voga no Brasil. Por aqui, segundo dados do Instituto Caminhabilidade, ações do tipo começaram em São Paulo, ainda nos anos 1970, mas já há experiências em outras cidades, como Porto Alegre, na Orla do Guaíba.