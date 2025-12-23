RS tem muito a aprender sobre turismo com Gramado

Foto que fiz durante o Grande Desfile de Natal, um encanto. Juliana Bublitz / Agencia RBS

Pela primeira vez, neste ano, assisti ao Grande Desfie de Natal na Avenida das Hortênsias, em Gramado. Levei minha mãe (Natal é a nossa data preferida), e nos emocionamos juntas.

Pois já vou logo dizendo: podem falar o que quiserem da cidade. Há exageros, sim, e a decisão de suspender novos hotéis e restaurantes está mais do que certa.

Há atrações duvidosas, feitas sob medida para “caçar" turistas incautos? Sim, como em qualquer centro turístico do mundo — aqui e na China. Mas uma coisa ninguém tira de Gramado: a cidade sabe encantar e sabe receber bem.

Há atrativos para todos os gostos e bolsos (inclusive de graça, sabia?). Você faz o roteiro. O meu, foi o mais tradicional possível, e assistir ao desfile foi a cereja do bolo.

Carros alegóricos e figurinos são impecáveis, mas o que mais encanta são as pessoas, não há dúvida.

É gente da própria comunidade que aprendeu a arte da hospitalidade. Tudo é pensado nos mínimos detalhes. Quando me dei conta, estava abraçando um morador vestido de bolacha natalina gigante (e rindo feito criança).

Críticas são importantes e precisam ser feitas. Reconhecer o que dá certo, também.

O momento mais emocionante do Grande Desfile. Cleiton Thiele / SerraPress

Infraestrutura turística

Hotel Casa da Montanha. Sergio Azevedo / Divulgação

Outro ponto em que Gramado é imbatível no Rio Grande do Sul: a infraestrutura turística, com destaque para a segurança e a farta oferta de restaurantes (inclusive de chefs de renome nacional, como Roberta Sudbrack e Carla Pernambuco) e de hospedagem de primeira linha.