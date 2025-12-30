Quando a arte ajuda a contar e a preservar a história

Um dos mais ricos acervos de arte gaúcha do Brasil, a Coleção Fundacred (antiga Pinacoteca Aplub), recebeu uma belíssima doação: o desenho em nanquim Morte de Sepé Tiaraju (1945), de Edgar Koetz (1914-1969), desenhista, gravador, artista gráfico, ilustrador e pintor porto-alegrense que marcou o século 20.

A obra foi doada por Mário Wickert, cuja família reuniu trabalhos de diferentes artistas ao longo dos anos.

Mário contou que seu pai, Wolfdietrich Wickert (1908–1987), artista alemão radicado no Brasil desde a década de 1930, foi amigo de Koetz.

Ambos participaram de exposições juntos, principalmente nos anos de 1940 (nos Salões de Belas Artes do RS), e chegaram a trocar obras entre si.

Por décadas, o desenho em questão esteve pendurado na parede da sala dele. Ele retrata a violência contra Sepé Tiaraju. Ele foi morto em 1756, na região de São Gabriel, ao defender os guaranis das tropas luso-espanholas na batalha que destruiu as Missões.

Preservar a obra de Koetz é, também, relembrar a saga de Sepé e dos povos originais, em um dos episódios infames da história do RS.

Fundacred / Divulgação

A coleção

Aberto ao público (leia abaixo), o imponente acervo de arte da Coleção Fundacred do é formado por cerca de 700 obras, entre pinturas, gravuras, desenhos e esculturas, de nomes consagrados como Aldo Locatelli, Alice Brueggemann, João Fahrion, Pedro Weingärtner, Vasco Prado e Xico Stockinger.

Como ver de perto