Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Incentivo à leitura
Projeto vai revitalizar bibliotecas de escolas municipais afetadas pela enchente

A ideia é devolver os espaços recuperados à comunidade escolar; a primeira entrega está prevista para 2026

Carlos Redel

