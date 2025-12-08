Projeto vai revitalizar bibliotecas de escolas municipais afetadas pela enchente

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.
Algumas bibliotecas escolares que foram afetadas pelas enchentes do ano passado ganharão uma nova vida a partir de 2026. A produtora cultural Simples Assim, de Novo Hamburgo, criou o Projeto Vira Página, que busca reconstruir esses espaços e devolvê-los à comunidade escolar de forma renovada.
Com patrocínio da Corsan, do Instituto Aegea e da Wilson Sons, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a iniciativa prevê a reforma, incluindo obras, entrega de mil livros, mobiliário novo, painel sensorial para autistas, computador e ambientação planejada para estimular o gosto pela leitura.
As escolas que terão suas bibliotecas revitalizadas já foram selecionadas. O Vira Página tem previsão de entrega dos espaços iniciais para o primeiro semestre de 2026, contemplando quatro colégios municipais.
As instituições de ensino escolhidas foram: Escola Municipal de Educação Básica Eurípedes Brasil Milano, de Alegrete; Escola Municipal de Ensino Fundamental Cônego Sereno, de Estrela; Escola Municipal de Ensino Fundamental Coronel Sebastião Rocha, de Passo Fundo; e Escola Municipal de Ensino Fundamental Saldanha da Gama, de Rio Grande.
Após realizar vistorias técnicas nas unidades de ensino, a arquiteta responsável pelo projeto, Verônica Onzi Peroni, avaliou as condições dos espaços e as necessidades de intervenção em cada local. Durante as visitas, foram realizados medições e levantamentos, além do contato com fornecedores locais.
Com base nas informações coletadas, serão desenvolvidas as adaptações necessárias para que as obras e o mobiliário atendam adequadamente às demandas de cada escola.
Tal detalhamento também se estende à curadoria literária: as escolas participarão da escolha dos títulos, sendo 70% de autores, editoras e ilustradores gaúchos. Entre os temas das obras estão o meio ambiente e a inclusão. Parte dos livros doados também estará disponível em formatos acessíveis, como ePub e audiolivro.
Segundo o diretor da Simples Assim, Daniel Henz, mais do que uma reforma física, o projeto busca revitalizar o papel da biblioteca como um centro vivo e lúdico da escola:
— As novas bibliotecas contarão com mobiliário desenvolvido a partir de materiais sustentáveis, priorizando fornecedores locais e soluções que unam funcionalidade, conforto e durabilidade.