Projeto vai revitalizar bibliotecas de escolas municipais afetadas pela enchente

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Uma das bibliotecas é a da Escola Municipal de Ensino Fundamental Saldanha da Gama, em Rio Grande. Projeto Vira a Página / Divulgação

Algumas bibliotecas escolares que foram afetadas pelas enchentes do ano passado ganharão uma nova vida a partir de 2026. A produtora cultural Simples Assim, de Novo Hamburgo, criou o Projeto Vira Página, que busca reconstruir esses espaços e devolvê-los à comunidade escolar de forma renovada.

Com patrocínio da Corsan, do Instituto Aegea e da Wilson Sons, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a iniciativa prevê a reforma, incluindo obras, entrega de mil livros, mobiliário novo, painel sensorial para autistas, computador e ambientação planejada para estimular o gosto pela leitura.

As escolas que terão suas bibliotecas revitalizadas já foram selecionadas. O Vira Página tem previsão de entrega dos espaços iniciais para o primeiro semestre de 2026, contemplando quatro colégios municipais.

As instituições de ensino escolhidas foram: Escola Municipal de Educação Básica Eurípedes Brasil Milano, de Alegrete; Escola Municipal de Ensino Fundamental Cônego Sereno, de Estrela; Escola Municipal de Ensino Fundamental Coronel Sebastião Rocha, de Passo Fundo; e Escola Municipal de Ensino Fundamental Saldanha da Gama, de Rio Grande.

Após realizar vistorias técnicas nas unidades de ensino, a arquiteta responsável pelo projeto, Verônica Onzi Peroni, avaliou as condições dos espaços e as necessidades de intervenção em cada local. Durante as visitas, foram realizados medições e levantamentos, além do contato com fornecedores locais.

Com base nas informações coletadas, serão desenvolvidas as adaptações necessárias para que as obras e o mobiliário atendam adequadamente às demandas de cada escola.

Tal detalhamento também se estende à curadoria literária: as escolas participarão da escolha dos títulos, sendo 70% de autores, editoras e ilustradores gaúchos. Entre os temas das obras estão o meio ambiente e a inclusão. Parte dos livros doados também estará disponível em formatos acessíveis, como ePub e audiolivro.

Segundo o diretor da Simples Assim, Daniel Henz, mais do que uma reforma física, o projeto busca revitalizar o papel da biblioteca como um centro vivo e lúdico da escola: