Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Preservação
Notícia

Projeto cultural restaura acervo museológico atingido pela enchente em São Leopoldo

Iniciativa está trabalhando, inclusive, na recuperação de um piano alemão de 120 anos

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS