Por problemas técnicos, sala Paulo Amorim, na CCMQ, está temporariamente fechada

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

As salas Eduardo Hirtz e Norberto Lubisco seguem funcionando normalmente. Duda Fortes / Agencia RBS

Uma questão técnica fez com que a sala Paulo Amorim, o maior dos três espaços que compõem a Cinemateca Paulo Amorim, da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) fosse temporiamente fechada. De acordo com os responsáveis pelo local, houve um problema com o sistema de projeção do local.

A coordenadora da Cinemateca Paulo Amorim, Mônica Kanitz, explica que a falha foi detectada na última sexta-feira (26), logo após o retorno da pausa para o Natal. O técnico foi acionado para resolver a questão, mas, como envolve uma troca de peça, ainda não foi possível realizar o conserto.

— Esta época é complicada em função dos recessos de final de ano — explica Mônica, ressaltando que ainda não há previsão para que a sala volte a funcionar.

Desta forma, alguns filmes que estavam planejados para serem exibidos na sala Paulo Amorim, por enquanto, estão suspensos. E é um trio que deve brigar por Oscar: o brasileiro O Agente Secreto, o iraniano Foi Apenas um Acidente e o norueguês Valor Sentimental.

— Nós lamentamos muito o que aconteceu, mas, realmente, foi um problema técnico. Assim que possível, vamos retomar a programação normalmente — completa Mônica.

Por conta do feriado de Ano Novo, as outras salas da Cinemateca Paulo Amorim, a Eduardo Hirtz e a Norberto Lubisco, não terão sessões em 29, 30, 31 de dezembro e 1º de janeiro.