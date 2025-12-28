Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Cinema na Capital
Por problemas técnicos, sala Paulo Amorim, na CCMQ, está temporariamente fechada

Os outros dois espaços que compõem a Cinemateca Paulo Amorim seguem com sua programação normal

