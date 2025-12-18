Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Para novas aventuras
Notícia

Peça usada por antigos tropeiros é recriada e presenteada à navegadora Tamara Klink no RS

Item marcou a história das Lojas Renner no início do século 20

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS