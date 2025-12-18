Peça usada por antigos tropeiros é recriada e presenteada à navegadora Tamara Klink no RS

Tamara estrelou a campanha de 60 anos da companhia. Lojas Renner S.A. / Divulgação

A gaúcha Lojas Renner presenteou a navegadora e escritora Tamara Klink — que estrelou a campanha de 60 anos da empresa em 2025 — com uma peça especial, usada no passado por tropeiros e viajantes: uma Capa Ideal reestilizada, em tecido 100% reciclado.

O que isso tem a ver com Tamara, primeira latino-americana e mulher mais jovem do mundo a cruzar a sozinha a Passagem Noroeste no Ártico (da Groenlândia ao Alasca)?

A peça também carrega um histórico de aventuras, protegendo desbravadores em seu tempo.

Trata-se do item mais tradicional e um dos mais icônicos na trajetória da companhia. Detalhe: no início do século 20, foi o carro-chefe da A. J. Renner, fundada em 1912.

À época, a capa era usada por cavaleiros, tropeiros e caixeiros viajantes como proteção contra o frio e a chuva, em longas e duras viagens. Agora, servirá de agasalho à aventureira em suas próximas viagens mundo afora.