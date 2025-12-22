Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Que chinelagem
Opinião

Pé direito ou pé esquerdo? A que ponto chegamos

Até propaganda de Havaianas agora é motivo para ofensa política no Brasil

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS