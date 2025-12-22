Pé direito ou pé esquerdo? A que ponto chegamos

I-Wei Huang / stock.adobe.com

A "polêmica da vez" envolvendo a propaganda das Havaianas, estrelada por Fernanda Torres, deve ter estragado o Amigo Secreto de muita gente.

Estou aqui pensando naquela pessoa que já tinha comprado o par de chinelos para dar de presente. E agora?

Minha dica: dê só um pé. O direito ou o esquerdo, conforme as inclinações políticas. Não vá se arriscar.

A que ponto chegamos.

Triste viver em um país onde qualquer coisa (qualquer coisa mesmo, até uma sandália de borracha) vira motivo de discórdia e hostilidade.

Se continuar assim, cuidado: dobrar à esquerda na sinaleira pode render xingamentos, especialmente se você ligar o pisca (vai parecer provocação). Vá que alguém se ofenda, não é mesmo?

Quanta chinelagem.