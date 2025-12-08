Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Entrevista
Notícia

"Para as pessoas que apostam na ignorância, é importante que se desvalorize o fazer cultural", diz Zé Victor Castiel no Paralelas

Podcast desta semana traz um bate-papo com o ator, produtor cultural e idealizador do Porto Verão Alegre

