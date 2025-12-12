Paleta Atlântida volta ao litoral gaúcho em 2026 com estrutura ampliada e novidades

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

É difícil ter um gaúcho ou uma gaúcha que não goste de um bom churrasco e de curtir uma praia. Por isso, desde que foi lançado, o Paleta Atlântida vem levando milhares de pessoas para as areias de Xangri-lá, no Litoral Norte.

E a edição de 2026 já está com data marcada: 24 de janeiro. O evento terá a sua estrutura ampliada e a participação de mais de 1,8 mil assadores, que estão distribuídos ao longo de 4,5 km de praia. A expectativa da organização é receber 180 mil pessoas ao longo do dia.

— O Paleta Atlântida começou como uma celebração entre amigos, mas hoje é um evento que representa a paixão do nosso estado pelo churrasco. Em 2026, o Paleta promete repetir a grandiosidade, reunindo assadores, famílias, turistas e apaixonados pela cultura gaúcha — afirma Luciano Leon, CEO do Paleta.

Os destaques desta nona edição está o Camarote Paleta, área de open food com palco para apresentações musicais e diversos tipos de assados. Serão mais de 25 estações gastronômicas distribuídas no espaço, incluindo proteínas bovinas, ovinas, suínas, aves, frutos do mar, carnes exóticas, hambúrgueres. Além disso, haverá opções veganas e sobremesas, todas elaboradas por chefs e assadores celebridades.

Entre as atrações musicais já confirmadas estão Tonho Crocco, com repertório que passeia por Tim Maia, Ultramen e rock gaúcho; Pitta, explorando o samba e pagode; e o convidado nacional George Israel, cantor, compositor e saxofonista, ex-integrante da banda Kid Abelha.

Outra novidade anunciada para esta edição é o Shopping Paleta, espaço localizado na área dos Trios de Assadores, reunindo produtos diversos. A programação também inclui competições esportivas, como torneios de futebol, beach tênis e futevôlei.

O concurso da Melhor Paleta está confirmado, dividido nas categorias Raiz, para receitas temperadas apenas com sal, e Gourmet, que permite o uso de qualquer tempero. Os trios apresentam seus assados a um corpo de jurados e o vencedor recebe uma bonificação de R$ 10 mil para uso na rede de Supermercados Desco.

O Paleta Atlântida ocorre em espaço público, mas o acesso às estruturas oficiais do evento requer ticket disponível na plataforma Balada App, com duas modalidades.

O Camarote Paleta oferece experiência gastronômica completa, incluindo open food das 12h às 17h e quatro latões de cerveja, com primeiro lote a R$ 200 mais taxas.

Já o Ticket Trio de Assadores é exclusivo para grupos de três pessoas e inclui uma série de itens para a experiência do assado, além da possibilidade de participar da Competição Melhor Paleta.