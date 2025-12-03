Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Esquina histórica
Ocidente, 45 anos depois: "Ninguém esperava que o bar fosse perdurar", diz Fiapo Barth

Proprietário do tradicional estabelecimento do Bom Fim recorda do começo do espaço e, também, projeta o futuro do empreendimento

Carlos Redel

