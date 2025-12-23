O único motivo de "discórdia" na família Verissimo é no futebol e tem cor: azul

Pedro e Fernanda durante a gravação do programa. Lucas Vieira / Agencia RBS

Eu não ia perder a chance. Na entrevista que fiz com Pedro e Fernanda Verissimo (netos de Erico e filhos de Luis Fernando), para o Paralelas Podcast, lasquei:

— Vocês são todos colorados ou tem algum gremista desgarrado na família?

Eu já sabia do fator de “discórdia” interna (Erico é exaltado como um dos mais ilustres torcedores do Grêmio de todos os tempos), mas queria ouvir a resposta.

LFV era fanático pelo Inter e escreveu até um livro sobre o time. É dele o texto mais emblemático sobre a vitória do clube no Mundial de 2006. A crônica foi publicada em Zero Hora sob o sugestivo título de “Não me acorde”.

Mas, voltando à pergunta capciosa, feita em pleno escritório de Erico, no dia de seu aniversário de 120 anos, a resposta veio em tom de brincadeira.

— Não falamos desse assunto — devolveu Fernanda — Porque tem o caso do vô, né? No fundo — admitiu ela — o vô era gremista. Mas eu me recuso a dizer isso. Ele era cruzeirense.

Certa vez, em entrevista, LFV declarou:

— Quando o Cruzeiro acabou, por alguma razão inexplicável e misteriosa, o pai preferiu o Grêmio. A gente não fala disso lá em casa.

Ok, ok. Quem sou eu para quebrar a tradição.

Quis saber, então, se os filhos estavam com Luis Fernando quando o Inter foi campeão do mundo. Fernanda estava:

— Lembro de olhar para o pai quando entrou o Gabiru em campo e dizer: “Pronto, agora acabou.” Mas como eu estava errada, né?

Gabiru virou ídolo da família.

— Durante anos, a gente tinha uma imagem dele comemorando o gol na capa da Zero Hora. A gente recortou e passou a usar como estrela na árvore de Natal. O bom é que ficava do lado do ar-condicionado, então, cada vez que batia o vento, o Gabiru comemorava - revelou Pedro.