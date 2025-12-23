Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Nem todos colorados
O único motivo de "discórdia" na família Verissimo é no futebol e tem cor: azul

Em entrevista ao Paralelas, Pedro e Fernanda Verissimo, filhos de Luis Fernando e netos de Erico, revelam os detalhes da querela

