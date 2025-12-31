O que vem aí na cultura do RS em 2026

Depois do baque da pandemia e dos estragos provocados pelas enchentes, a cultura voltou com força em 2025 e tem tudo para viver um grande ano em 2026.

Neste primeiro fim de semana do ano, confira alguns destaques do que vem pela frente: tem reabertura de teatros, a volta de Porto Alegre ao mapa dos shows internacionais e muito mais.

30 anos do Planeta

Planeta terá edição especial em 2026. Nani ArtClub / Divulgação

Promete ser um dos grandes momentos do ano, já na largada de 2026. Nos dias 30 e 31 de janeiro, a Saba, em Atlântida vai vibrar com o festival que há três décadas virou a marca do verão no RS, com grandes nomes do showbiz, incluindo Anitta, João Gomes, Matuê, Alok, Ludmilla e Jota Quest.

São Pedro de volta

Theatro São Pedro fechou para reforma em abril de 2025. Renan Mattos / Agencia RBS

Fechado para reformas desde abril de 2025, o mais tradicional e querido palco do RS será reaberto. Se tudo der certo, o Theatro São Pedro voltará a operar 100% em novembro, revitalizado e adequado às normas de prevenção de incêndio. É a maior obra desde a reconstrução liderada por Eva Sopher nos anos de 1970 e 80. O desafio, a partir de agora, é garantir pessoal (motivo de crise em 2025) para que o teatro e o complexo do Multipalco possam funcionar sem restrições.

Porto Verão Alegre

De 8 de janeiro a 8 de fevereiro, o festival chega com mais de 140 atrações em 17 espaços. É um clássico do verão porto-alegrense, que retorna mais forte do que nunca, com uma bela novidade: um palco musical dedicado à brasilidade, no Grezz.

Shows internacionais

Axl Rose, vocalista do Guns N'Roses. Kat Benzova / Divulgação

Esse é um baita destaque: o RS voltará de vez ao circuito dos shows internacionais. com intensa agenda em 2026. Porto Alegre receberá Guns N’ Roses (na formação clássica!), Bryan Adams, o uruguaio Jorge Drexler, Macy Gray, Robert Plant, Jason Mraz, Men at Work, Macy Gray e a francesa ZAZ, entre outros nomes.

Bruno Kiefer e Arena

Teatro Bruno Kiefer na Casa de Cultura. A foto é de setembro de 2025. Camila Hermes / Agencia RBS

Teremos também a reabertura do Teatro Bruno Kiefer (entre abril e maio), na Casa de Cultura Mario Quintana, e do Teatro de Arena (prevista para fevereiro), no viaduto da Avenida Borges de Medeiros, ambos em Porto Alegre. São dois palcos emblemáticos.

Banrisul Cultural

O ano será marcado pela inauguração do Instituto Banrisul Cultural. A criação foi aprovada pela Assembleia Legislativa em setembro de 2025 e está em fase de implementação. A instituição já começou doando R$ 10 milhões para bibliotecas do RS.

Porto Alegre em Cena