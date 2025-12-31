Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

O que vem aí na cultura do RS em 2026

Teatros reabrem, shows internacionais retornam e festivais ampliam programação cultural no ano que se inicia no Rio Grande do Sul

