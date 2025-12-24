O melhor presente não cabe na embalagem

Meu desejo, neste Natal, é de que possamos dedicar tempo a quem amamos — e receber em troca tudo em dobro, na mesmíssima moeda.

O melhor presente é a presença.

Que a gente consiga deixar o celular de lado quando estiver com a família e com os amigos. Que seja possível ver, ouvir, sentir e compartilhar de verdade. Sem telas para distrair.

Será que ainda somos capazes?

Abduzidos pela tecnologia na palma da mão, nos tornamos sombras de nós mesmos. Esquecemos de como era a vida antes de tudo isso. Faça um teste: você ainda sabe ficar algumas horas sem checar as mensagens? Sem espiar as redes sociais?

Que neste Natal o telefone sirva apenas para registrar fotos e vídeos, e não para nos sequestrar da realidade. Que a gente consiga parar e enxergar o outro.

Está difícil, sei bem como é. Corremos tanto para quê mesmo?

O melhor presente é a atenção.

Mais fácil, bem mais fácil, é comprar. Comprar qualquer coisa. Quanto mais caro o mimo, melhor, causa boa impressão. Comprar e despachar. Pronto. Sorrisos, abraços. Resolvido. Para que mais do que isso? Melhor voltar logo para dentro da tela, que dá menos trabalho.

É mais simples viver outras vidas no Instagram, no Facebook, no TikTok do que mergulhar na dura realidade. Aliás, tem quem saiba mais da rotina de gente famosa do que do cotidiano dos próprios pais, irmãos e filhos?

Seguir alguém nas redes virou até vício. Você viaja com o influenciador, janta com a atriz famosa, vibra com o nascimento da filha de... de quem mesmo?

No fundo, essa nova forma de viver tem um efeito perverso: a solidão, abissal. Difícil é admitir.

Que neste Natal a gente consiga escapar das armadilhas virtuais e das arapucas algorítmicas. Que a gente se dê conta de que a vida é aqui e agora.