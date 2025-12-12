Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Por uma boa causa
O Beira-Rio estará laranja na noite desta sexta-feira

Iniciativa é em prol da campanha nacional da prevenção ao câncer de pele e será realizada a partir das 20h

Carlos Redel

