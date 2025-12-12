O Beira-Rio estará laranja na noite desta sexta-feira

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

O estádio Beira-Rio será iluminado de laranja nesta sexta-feira. Max Peixoto / Divulgação

Na noite de sexta-feira (12), o estádio Beira-Rio será iluminado na cor laranja, entre 20h e 20h30min.

A ação é em apoio à campanha Dezembro Laranja, iniciativa nacional de prevenção ao câncer de pele.

Com essa ação simbólica, a casa do Sport Club Internacional visa contribuir para a conscientização sobre a doença.

Além disso, espera-se ajudar a reforçar a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do papel essencial do dermatologista no cuidado à saúde da pele.