Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Sobe o som
Notícia

Novidade: Porto Verão Alegre terá um palco musical dedicado à brasilidade

Espaço montado no Grezz receberá shows de Chico Brown, Thedy Corrêa, Paola Kirst e Kiai

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS