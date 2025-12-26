Novidade: Porto Verão Alegre terá um palco musical dedicado à brasilidade

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Thedy Corrêa é uma das atrações do Palco Petrobras do Porto Verão Alegre. Fabricio Simões / Divulgação

O Porto Verão Alegre está trazendo novidades em sua 27ª edição: um palco musical dedicado à brasilidade. O espaço cultural Grezz receberá importantes nomes nacionais para shows nas quintas-feiras do mês de janeiro, sempre às 21h.

Serão três apresentações no chamado Palco Petrobras, reunindo artistas que buscam representar a identidade cultural do Brasil e que misturam diversos ritmos e estilos.

No dia 15, a atração será o cantor e compositor Thedy Corrêa, vocalista da banda Nenhum de Nós. Na ocasião, o artista apresentará Minha História, espetáculo em que revisita os seus 38 anos de carreira, intercalando curiosidades da sua trajetória com canções que se tornaram hinos, como Camila, Camila, O Astronauta de Mármore, Você Vai Lembrar de Mim e Julho de 83.

— O Porto Verão tem se transformado cada vez mais em um palco para todas as artes. Isso é maravilhoso, porque é um evento tradicional na cidade. As pessoas já esperam pelas atrações. E abrir um espaço para um palco ligado à música, à brasilidade, é uma grande iniciativa — conta Thedy.

Depois, no dia 22, será a vez de conferir Redoma, show do mais recente álbum da cantora Paola Kirst com o trio instrumental Kiai, formado por Dionísio Souza no baixo, Marcelo Vaz no piano e Lucas Fê na bateria. Acessível em Libras e performático, o espetáculo terá uma sonoridade inspirada em ritmos latino-americanos e rock psicodélico.

O encerramento do espaço dedicado à brasilidade será no dia 29, com Chico Brown, neto de Chico Buarque e filho de Carlinhos Brown, apresentando uma fusão contemporânea que combina MPB, pop, soul e elementos eletrônicos. No palco, ele transitará entre canções suas e releituras, buscando dialogar com diferentes gerações.

Além dos três shows, o espaço receberá a abertura do evento, no dia 7, com a presença de parceiros, patrocinadores e artistas que fazem parte da programação do festival. Haverá uma performance das cantoras Andrea Cavalheiro e Glau Barros, seguida pela discotecagem do DJ Gigio.