No centenário de Salomão Scliar, "Vento Norte" está sendo restaurado pela Cinemateca Capitólio

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

"Vento Norte" é o primeiro filme sonoro de Estado. Cinemateca Capitólio / Divulgação

Para celebrar o centenário de Salomão Scliar (1925-1991), importante fotógrafo brasileiro e um dos primeiros diretores de cinema do Rio Grande do Sul, a Cinemateca Capitólio está restaurando digitalmente em 4K uma das mais importantes obras do artista: Vento Norte.

Lançado em 1951, o filme é o primeiro longa-metragem de ficção sonoro realizado no Estado. Filmada em preto e branco na cidade de Torres, a obra retrata a rotina de uma pequena vila de pescadores abalada pela chegada de um misterioso forasteiro.

— Concluir, em 2025, ano de seu centenário, a restauração de Vento Norte é colocar a produção artística de Salomão Scliar ainda mais em evidência, convidando a todos a conhecerem a trajetória deste artista — comemora Daniela Mazzilli, diretora da Cinemateca Capitólio e coordenadora de Cinema e Audiovisual da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de Porto Alegre (SMC).

Realizado por meio da SMC, o projeto de restauração está ocorrendo em parceria com a Cinemateca Brasileira, de São Paulo. A iniciativa tem apoio da Link Digital e Mapa Filmes, com coordenação técnica de restauração de Débora Butruce, da Mnemosine Serviços Audiovisuais.

A previsão é de que a versão digital comece a ser exibida em festivais de cinema em 2026, quando também será projetada na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre.

Salomão Scliar nasceu em 1925, em Porto Alegre. Cinemateca Capitólio / Divulgação

Referência

Um dos mais talentosos fotógrafos gaúchos, Salomão Scliar também foi um dos primeiros diretores de cinema do Rio Grande do Sul. Era irmão do artista plástico Carlos Scliar, primo do escritor Moacyr Scliar e da pianista Esther Scliar.

Nascido em Porto Alegre, ainda na juventude se transferiu para o Rio de Janeiro, onde teve suas primeiras experiências com cinema, atuando nos bastidores de produções dos estúdios Atlântida. De volta a Porto Alegre, realiza seu primeiro curta, Homens ao Mar, em 1945.

Em 1948, viajou para a Europa pela primeira vez, como convidado oficial do governo holandês, para cobrir o jubileu da rainha Guilhermina e a coroação da rainha Juliana. Também fez a cobertura da Guerra dos Seis Dias, em Israel, em 1967.