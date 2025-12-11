"Nada é magia, e sempre é": Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro celebram 40 anos de amizade com shows e novo álbum

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Gelson Oliveira (esq.) e Nelson Coelho de Castro possuem mais de 40 anos de amizade. Fabrício Simões / Divulgação

Referências da música gaúcha, Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro celebram as suas mais de quatro décadas de amizade com shows especiais nos dias 19, 20 e 21 de dezembro. O espetáculo A Arte do Encontro será apresentado no Teatro de Câmara Túlio Piva.

A temporada será registrada e a gravação resultará em um álbum ao vivo da dupla, a ser lançado em 2026 pelo selo Ímã Records, da produtora Lado Inverso.

No palco, Gelson e Nelson revisitam as canções que compõem as suas trajetórias e, também, compartilham memórias de suas vidas e dos palcos, revelando episódios, parcerias e histórias acumuladas ao longo de mais de quatro décadas de convivência.

— A MPB de Gelson Oliveira é ímpar. Cadinho de pura elegância: estilo, voz e composições. Emociona. Sua música é repleta de esplendor: do seu canto e da sua luz. Dança o coração. Nada é magia, e sempre é — diz Nelson.

Gelson devolve os elogios e festeja a longevidade da parceria:

— Estar no palco com o Nelson Coelho de Castro é estar com um grande irmão, um parceiro e um dos maiores compositores do Brasil. Nós temos uma amizade que começa lá nos anos 1970 e, em todos esse tempo, desde que começamos a trabalhar juntos, a gente nunca se perdeu de vista. Pelo contrário, fizemos inúmeras incursões na música e excursões também pelo Estado, pela América Latina, pela Europa e gravamos juntos. Não tem como calcular quantas iniciativas que desenvolvemos. Então, para mim, é sempre uma grande honra.

Entre relatos e resenhas, o repertório reúne músicas conhecidas do público, como Salve-se Quem Souber, Papagaio Pandorga, Armadilha e Vim Vadiá, entre outras. A apresentação conta ainda com a participação especial do percussionista Giovanni Bert.

Serviço