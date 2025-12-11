"Nada é magia, e sempre é": Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro celebram 40 anos de amizade com shows e novo álbum

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.
Referências da música gaúcha, Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro celebram as suas mais de quatro décadas de amizade com shows especiais nos dias 19, 20 e 21 de dezembro. O espetáculo A Arte do Encontro será apresentado no Teatro de Câmara Túlio Piva.
A temporada será registrada e a gravação resultará em um álbum ao vivo da dupla, a ser lançado em 2026 pelo selo Ímã Records, da produtora Lado Inverso.
No palco, Gelson e Nelson revisitam as canções que compõem as suas trajetórias e, também, compartilham memórias de suas vidas e dos palcos, revelando episódios, parcerias e histórias acumuladas ao longo de mais de quatro décadas de convivência.
— A MPB de Gelson Oliveira é ímpar. Cadinho de pura elegância: estilo, voz e composições. Emociona. Sua música é repleta de esplendor: do seu canto e da sua luz. Dança o coração. Nada é magia, e sempre é — diz Nelson.
Gelson devolve os elogios e festeja a longevidade da parceria:
— Estar no palco com o Nelson Coelho de Castro é estar com um grande irmão, um parceiro e um dos maiores compositores do Brasil. Nós temos uma amizade que começa lá nos anos 1970 e, em todos esse tempo, desde que começamos a trabalhar juntos, a gente nunca se perdeu de vista. Pelo contrário, fizemos inúmeras incursões na música e excursões também pelo Estado, pela América Latina, pela Europa e gravamos juntos. Não tem como calcular quantas iniciativas que desenvolvemos. Então, para mim, é sempre uma grande honra.
Entre relatos e resenhas, o repertório reúne músicas conhecidas do público, como Salve-se Quem Souber, Papagaio Pandorga, Armadilha e Vim Vadiá, entre outras. A apresentação conta ainda com a participação especial do percussionista Giovanni Bert.
Serviço
- O quê: Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro - A Arte do Encontro
- Onde: Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575 - Cidade Baixa), em Porto Alegre
- Quando: 19, 20 e 21 de dezembro de 2025, sexta a domingo, às 20h
- Classificação: 16 anos
- Ingressos: R$ 60 (solidária, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível) ou R$ 100 (inteira), disponíveis na plataforma Sympla ou na loja Planeta Surf Bourbon Wallig (Avenida Assis Brasil, 2611), de segunda-feira a sábado, das 14h às 21h
- Descontos: sócios do Clube do Assinante ZH possuem 50% de desconto para titular e acompanhante