Museu da PUCRS celebra as mulheres na ciência com exposição

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Exposição "Mulheres na Ciência" será inaugurada no Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS. Giordano Toldo / Divulgação

O Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS abre, a partir desta quinta-feira (18), a exposição Mulheres na Ciência. A mostra é dedicada a celebrar e visibilizar a contribuição feminina para a ciência e tecnologia ao longo da história.

A iniciativa tem como objetivo convidar o público para refletir o que seria da humanidade sem o protagonismo feminino na ciência. O encontro busca navegar em inovações desenvolvidas por mulheres que estão no cotidiano, desde descobertas que mudaram o rumo do combate a pandemias até o uso de tecnologias que deram origem ao wi-fi.

A exposição contará com uma sala inteira dedicada a celebrar nomes internacionais como Ada Lovelace, pioneira no ramo da computação moderna; Florence Nightingale, considerada fundadora da enfermagem moderna; e Hedy Lamarr, precursora da tecnologia que deu origem ao wi-fi.

O local também dá espaço para cientistas nacionais, como Nise da Silveira, Jaqueline Goes, e pesquisadoras da própria PUCRS, como Sandra Einloft, Carla Bonan, Fernanda Morrone, Izete Zanesco e Soraia Musse.

Além da sala onde se concentrará a mostra, o museu expandirá por toda a sua área de exposição o reconhecimento a cientistas mulheres que já estão em seu acervo. Os experimentos e itens cuja construção ou princípios utilizados foram realizados e evidenciados por mulheres vão conter uma indicação com o nome e história da pesquisadora.

— Os objetos do dia a dia, as coleções científicas, os experimentos interativos e a própria estrutura museal passam a evidenciar como a ciência feita por mulheres é plural, multidisciplinar e essencial. Assim, a mostra afirma que, sem as mulheres, a ciência como conhecemos hoje seria incompleta — define Simone Monteiro, coordenadora de processos museais do Museu de Ciências e Tecnologias da PUCRS.

Serviço

O quê: abertura da exposição Mulheres na Ciência

abertura da exposição Mulheres na Ciência Quando: na quinta-feira (18)

na quinta-feira (18) Horário de funcionamento: terças a sextas, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h

terças a sextas, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h Onde: Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS (Avenida Ipiranga, 6.681, Prédio 40, Campus Partenon), em Porto Alegre

Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS (Avenida Ipiranga, 6.681, Prédio 40, Campus Partenon), em Porto Alegre Ingressos: a partir de R$ 50 (inteira), disponíveis na plataforma Sympla



