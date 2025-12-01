Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

"Minha vida pessoal estava totalmente abandonada": Fernanda Pandolfi relembra burnout e como se apaixonou por literatura no Paralelas

Podcast desta semana traz um bate-papo com a escritora que é referência em clubes de livros no Rio Grande do Sul

