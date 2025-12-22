Martha Medeiros merece o troféu de "Escritora do Ano" da Academia Rio-Grandense de Letras 

Na literatura, 2025 foi todo dela: Martha Medeiros.
Depois de dar brilho à Feira do Livro de Porto Alegre como patrona (sempre acessível e presente), a cronista ganhou o troféu de Escritora do Ano da Academia Rio-Grandense de Letras.
Mais do que merecido.
Ela acaba de completar 40 anos de carreira e mais de três décadas de crônicas em jornal, brilhando nas páginas de Zero Hora e de O Globo. São mais de 30 livros publicados (e contando).
Martha é um raro caso de unanimidade, aqui e fora do Rio Grande do Sul. Tem mais de um milhão de títulos vendidos e obras transpostas para os palcos e as telas.
Vinda da publicidade, é uma escritora capaz de fazer poesia ser lida de forma leve e fácil (a ponto de viralizar nas redes antissociais, com um texto brilhante, erroneamente atribuído a Pablo Neruda). Já transformou versos em músicas de grande sucesso (quem nunca ouviu Dentro de um Abraço, do Jota Quest?).
Martha fala a língua de quem habita o mundo neste século 21 cheio de crises, dúvidas e insanidades. Ela ajuda a traduzir e dar sentido ao caos.
Outros destaques
Na mesma premiação, entregue em 18 de dezembro, foram celebradas a artista Zoravia Bettiol, com 90 anos de idade mais de 60 dedicados à arte, e a Casa da Memória Unimed, que tem feito um trabalho incrível com exposições gratuitas de alto nível.
A seguir, confira a lista de escritores e escritoras cujas obras receberam prêmios por categoria.
Poesia - Troféu Alceu Wamosy
Instruções para astronautas, de Patrícia Silveira
Conto - Troféu Simões Lopes Neto
Jabuticabas maduras, de Thaiane Paschoal
Literatura para a Infância - Troféu Carlos Urbim
Prendedores, de Eliandro Rocha, com ilustrações de Ana Thomas Terra
Literatura Juvenil - Troféu Mila Cauduro
Mundo das fadas, de Camila Janke Lopes
Crônica - Troféu Apolinário Porto Alegre
A faxineira mais bem paga do Bomfim, de Nathalia Protazio
Romance - Troféu Alcides Maya
Açougueira, de Marina Monteiro
Obra Dramática - Troféu Félix da Cunha
Sig e Rita, de Celso Gutfreind
Tese - Troféu Dyonélio Machado
A revolução poética de Dyonélio Machado, de Jonas Kunzler Moreira Machado