Martha Medeiros merece o troféu de "Escritora do Ano" da Academia Rio-Grandense de Letras 

Martha tem a capacidade de traduzir em palavras o espírito do tempo. Jeff Botega / Agencia RBS

Na literatura, 2025 foi todo dela: Martha Medeiros.

Depois de dar brilho à Feira do Livro de Porto Alegre como patrona (sempre acessível e presente), a cronista ganhou o troféu de Escritora do Ano da Academia Rio-Grandense de Letras.

Mais do que merecido.

Ela acaba de completar 40 anos de carreira e mais de três décadas de crônicas em jornal, brilhando nas páginas de Zero Hora e de O Globo. São mais de 30 livros publicados (e contando).

Martha é um raro caso de unanimidade, aqui e fora do Rio Grande do Sul. Tem mais de um milhão de títulos vendidos e obras transpostas para os palcos e as telas.

Vinda da publicidade, é uma escritora capaz de fazer poesia ser lida de forma leve e fácil (a ponto de viralizar nas redes antissociais, com um texto brilhante, erroneamente atribuído a Pablo Neruda). Já transformou versos em músicas de grande sucesso (quem nunca ouviu Dentro de um Abraço, do Jota Quest?).

Martha fala a língua de quem habita o mundo neste século 21 cheio de crises, dúvidas e insanidades. Ela ajuda a traduzir e dar sentido ao caos.

Outros destaques

Na mesma premiação, entregue em 18 de dezembro, foram celebradas a artista Zoravia Bettiol, com 90 anos de idade mais de 60 dedicados à arte, e a Casa da Memória Unimed, que tem feito um trabalho incrível com exposições gratuitas de alto nível.

A seguir, confira a lista de escritores e escritoras cujas obras receberam prêmios por categoria.

Poesia - Troféu Alceu Wamosy

Instruções para astronautas, de Patrícia Silveira

Conto - Troféu Simões Lopes Neto

Jabuticabas maduras, de Thaiane Paschoal

Literatura para a Infância - Troféu Carlos Urbim

Prendedores, de Eliandro Rocha, com ilustrações de Ana Thomas Terra

Literatura Juvenil - Troféu Mila Cauduro

Mundo das fadas, de Camila Janke Lopes

Crônica - Troféu Apolinário Porto Alegre

A faxineira mais bem paga do Bomfim, de Nathalia Protazio

Romance - Troféu Alcides Maya

Açougueira, de Marina Monteiro

Obra Dramática - Troféu Félix da Cunha

Sig e Rita, de Celso Gutfreind

Tese - Troféu Dyonélio Machado