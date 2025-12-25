Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Neste sábado
Notícia

Marcos Mion fala sobre gravação do "Caldeirão" em Gramado: "De longe, uma das cidades mais lindas do país"

Com a presença de músicos e artistas globais, último programa do ano terá o Lago Negro como cenário

Carlos Redel

