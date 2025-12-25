Marcos Mion fala sobre gravação do "Caldeirão" em Gramado: "De longe, uma das cidades mais lindas do país"

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Marcos Mion comanda o último "Caldeirão com Mion". TV Globo / Divulgação

Gramado está cada vez mais pop. Recentemente, foi tema do Globo Repórter, serviu como cenário para o show de final de ano do Roberto Carlos e, também, abriga o último Caldeirão com Mion de 2025.

Gravada diretamente do Lago Negro, um dos pontos turísticos mais tradicionais da cidade da Serra, a atração vai ao ar neste sábado (27), às 16h15min.

Mion, nesta sua passagem mais recente pela cidade, afirma que ficou novamente impressionado pelo visual:

— Gramado é, de longe, uma das cidades mais lindas do país, principalmente no Natal. Cada vez que venho, descubro atrações incríveis, como o Acquamotion e o Snowland, que têm uma qualidade absurda, comparável aos melhores parques do mundo. Confesso que não acreditei quando me falaram sobre neve. Achei que fosse espuma, mas é neve de verdade.

O apresentador ainda complementa:

— Essa experiência de levar o Caldeirão para fora do estúdio, desta vez em Gramado, com um palco grandioso no Lago Negro, é uma movimentação importante para a gente, que engaja e conecta pessoas de todas as idades, de todas as regiões do país. Pretendemos voltar, Gramado é palco para momentos inesquecíveis.

Neste sábado, participam do Caldeirão os atores Carla Marins e Samuel de Assis, no ar em Três Graças, como Xênica e João Rubens. A dupla vai encarar a disputa do Caldeirokê contra os colegas Luis Lobianco e Guilherme Magon, de Vale Tudo.

Os convidados ainda estarão nos quadros Não Sai da Minha Cabeça, tentando adivinhar pistas para revelar uma personalidade, e do Caldeirão Fumegante, respondendo perguntas capciosas.