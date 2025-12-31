Mantra para 2026: viver menos dentro das telas e mais fora delas

Muskan / stock.adobe.com

Em 2003, Pedro Bial viralizou na internet ao lançar um manifesto com conselhos para o futuro. “Use filtro solar”, dizia ele, à época. Pois o futuro chegou. E agora?

Ao reler o que escreveu, duas décadas depois, o jornalista manteve a sugestão (mais atual do que nunca), mas recomendou que as pessoas “desusem o filtro emocional”, porque “embaça”.

A vida, afinal, é melhor sem filtros. O afeto e o sentimento são nossas maiores armas contra a frieza das máquinas. Pedro está certo.

O que vai nos diferenciar da inteligência artificial (que será ainda mais presente em 2026) é precisamente o que nos faz mais frágeis: nossa humanidade, cheia de defeitos, controversa e, por isso mesmo, estupenda. Errar não é humano? Erremos, então, sem medo.

IA nenhuma será capaz de preencher todos os espaços, mas é preciso que saibamos separar o real do digital. O segrego é viver menos dentro das telas e mais fora delas.

A vida é aqui e agora, olhando nos olhos de alguém, andando de bicicleta, reservando uma horinha para aquele amigo que não vemos há tanto tempo, comendo a comida preferida, ouvindo, sentindo, respirando.

A tecnologia não é a culpada do descompasso que nos assalta. Basta saber usá-la.

Em 2026, permita-se estar presente e viver o instante. Como diz Pedro Bial, “o humano é esse bug que deu certo”. Sim, somos a falha no sistema. Somos únicos.

Poema para dizer adeus a 2025

Receita de Ano Novo*

Para você ganhar belíssimo Ano Novo

cor do arco-íris, ou da cor da sua paz,

Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido

(mal vivido talvez ou sem sentido)

para você ganhar um ano

não apenas pintado de novo, remendado às carreiras,

mas novo nas sementinhas do vir-a-ser;

novo até no coração das coisas menos percebidas

(a começar pelo seu interior)

novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota,

mas com ele se come, se passeia,

se ama, se compreende, se trabalha,

você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita,

não precisa expedir nem receber mensagens

(planta recebe mensagens?

passa telegramas?)

Não precisa

fazer lista de boas intenções

para arquivá-las na gaveta.

Não precisa chorar arrependido

pelas besteiras consumidas

nem parvamente acreditar

que por decreto de esperança

a partir de janeiro as coisas mudem

e seja tudo claridade, recompensa,

justiça entre os homens e as nações,

liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,

direitos respeitados, começando

pelo direito augusto de viver.

Para ganhar um Ano Novo

que mereça este nome,

você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil,

mas tente, experimente, consciente.

É dentro de você que o Ano Novo cochila e espera desde sempre.

*Carlos Drummond de Andrade

Frase para refletir

"A vida é curta, viva. O amor é raro, aproveite. O medo é terrível, enfrente. As lembranças são doces, aprecie."

Caio Fernando Abreu